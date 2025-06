Virginia Fonseca esclarece dívidas de IPTU e explica por que bens seriam penhorados

A- A+

A influenciadora digital Virginia Fonseca quase teve os próprios bens penhorados pela Justiça devido a uma dívida contraída pelo não pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de uma sala comercial em Londrina, no Paraná. Após a repercussão da notícia, na última segunda-feira (16), a jovem de 26 anos se manifestou publicamente sobre o assunto, por meio das redes sociais, admitindo o fato.

Virginia esclarece que realmente estava com as contas de IPTU atrasadas devido a um "esquecimento" da mãe, que cuidava do imóvel. O valor da dívida era de R$ 6,5 mil e dizia respeito aos impostos do imóvel entre os anos de 2021 e 2024. "Nunca é de leve", relatou ela, ao citar o comportamento da mãe.







"A gente não pode esquecer que, há uns dias, meu nome estava sujo no Serasa por causa de R$ 30 de uma conta de celular", lembrou a influencer, aos risos, ressaltando que o pagamento de sua conta telefônica atualmente é de responsabilidade da mãe.

Virgínia contou que chegou a conversar com a mãe sobre o pagamento do IPTU. "A primeira propriedade que adquiri foi uma sala comercial em Londrina, que acabei colocando para alugar. Quando minha vida começou a melhorar, falei para a minha mãe: 'Fica com o valor do aluguel e cuida de tudo, deixa isso sob sua responsabilidade'. E ela respondeu: 'Filha, adorei! Obrigada! Pode deixar comigo!'", detalhou.

A influenciadora digital explicou que a confusão feita pela mãe, Margareth, aconteceu porque ela se baseou na experiência com imóveis localizados em Governador Valadares (MG), onde o inquilino é quem normalmente arca com o IPTU. No caso de Londrina, no entanto, as regras eram diferentes.

"O contrato não previa isso. Nem ela sabia, nem eu, e o responsável da imobiliária também não nos orientou. Então acabou passando. Reconhecemos que o erro foi nosso, já vamos quitar a dívida, e minha mãe está cuidando disso", destacou Virgínia.

Recém-separada do cantor Zé Felipe — com quem tem os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 9 meses —, a influenciadora digital está numa viagem à China em busca de parcerias comerciais para a academia de alto padrão que ela vai gerenciar em Goiânia (GO). A ideia da empresária é abrir um espaço para exercícios físicos com equipamentos que ainda não existem no Brasil, como já detalhou.

Veja também