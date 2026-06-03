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BRASIL Virginia Fonseca estaria sendo investigada pela PF, segundo reportagem de revista Segundo a Piauí, mesmo sem ter sido indiciada em 2025 após depoimento na CPI das Bets, movimentações envolvendo empresas vinculadas à influenciadora teriam chamado a atenção das autoridades

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca voltou ao centro das atenções após ser alvo de xingamentos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no último domingo (31), durante a partida amistosa entre a Seleção Brasileira e o Panamá.



Segundo informações publicadas pela revista Piauí, Virginia seria alvo de uma investigação da Polícia Federal relacionada a movimentações financeiras consideradas atípicas em empresas ligadas ao seu grupo empresarial.



A apuração teve origem em Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a partir de comunicações feitas por instituições bancárias.

De acordo com as reportagem, a investigação busca esclarecer a origem e o destino de recursos movimentados por empresas associadas à influenciadora, incluindo operações envolvendo a Talismã Digital (empresa mantida por Virgínia e pelo ex-marido, o cantor Zé Felipe) e a marca de cosméticos WePink.



Um dos pontos analisados pelos investigadores seriam transações milionárias registradas entre 2024 e 2025 que despertaram alertas automáticos do sistema de monitoramento financeiro.



A empresa AMP Pay Marketing e Negócios é apontada como uma das principais fontes de depósito, enviando R$ 17,7 milhões em cinco remessas via Pix. Até o momento, não há acusação formal nem denúncia apresentada contra Virginia, e a investigação segue em fase de apuração.





O novo episódio ocorre cerca de um ano depois de Virginia ter ocupado o noticiário político ao depor na CPI das Bets, no Senado. Embora seu nome tenha aparecido no relatório final da comissão, a influenciadora acabou não sendo indiciada porque o parecer foi rejeitado pela maioria dos parlamentares.



Com um crescimento meteórico nos últimos anos, a WePink já havia enfrentado outros questionamentos públicos, incluindo ações do MP de Goiás relacionadas a reclamações de consumidores e decisões judiciais envolvendo práticas de venda e atendimento.



A empresa nega irregularidades e afirma atuar em conformidade com a legislação. Em relação à investigação da Polícia Federal, a defesa de Virginia também sustenta que não houve prática ilícita e que todas as movimentações financeiras possuem justificativa documental.

Sobre os xingamentos no Maracanã, a influencer escreveu em suas redes: "A violência não é apenas física. Ela também aparece na humilhação pública. No ataque coletivo e constrangimento transformado em espetáculo", diz uma mensagem compartilhada pela influencer por meio dos Stories no Instagram. Num texto escrito por ela, Virginia ressalta que "está cansada de ser julgada". Detalhe: neste ano ela viveu situação parecida em sua estreia no carnaval carioca.

"Eu estava pensando esses dias... E sabe de uma coisa? Eu também me canso. Eu também tenho dias em que dói. Mas eu me reconstruo. E percebi que uma das maiores lições que a vida me ensinou até hoje foi que as pessoas sempre vão ter uma opinião sobre você. E, na maioria das vezes, isso diz muito mais sobre elas do que sobre você", escreveu.

Ela continuou: "Quando comecei a gravar vídeos para a internet, diziam que eu estava passando vergonha. E eu senti vergonha. Mas continuei. Nos relacionamentos, fui julgada. Na maternidade, fui julgada. Quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que não duraria um ano. Depois que era barato demais. Depois que era sorte. E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados".

Em outro trecho, ela relembrou a enxurrada de críticas enfrentada na folia carioca. "Na vida pessoal não foi diferente. Quando ousei me desafiar a fazer algo pela primeira vez no carnaval, fui julgada. Quando meu casamento terminou, fui julgada. Quando tentei recomeçar, fui julgada."

Virginia frisou que, desta vez, durante a partida no Maracanã, sentiu uma hostilidade mais expressiva da multidão. "Ontem aconteceu algo e eu senti uma coisa diferente. Me senti acuada. Talvez uma das sensações mais ruins que já senti. E isso tudo sem ter feito absolutamente nada. E aí eu entendi uma coisa. Vai ser sempre assim. Se eu trabalhar, vão criticar. Se descansar vão te criticar. Se usar uma roupa que goste vão criticar. Se eu falar ou me calar vou receber criticas."

"E não queira provar nada para ninguém. No final das contas, a sua história não será contada pelas pessoas que falaram de você. Ela será contada por tudo aquilo que você teve coragem de construir apesar delas."

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