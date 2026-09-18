A- A+

FAMOSOS Virginia Fonseca exibe aliança de namoro com Vini Jr. A novidade acontece quase um ano depois de os dois assumirem publicamente o relacionamento, que passou por crises, uma separação e posterior reconciliação

Virginia Fonseca e Vini Jr. deram mais um passo na relação. Na quinta-feira, 17, a influenciadora exibiu pela primeira vez uma aliança de namoro com o jogador. Nos Stories do Instagram, ela publicou uma foto dos anéis ao som de We Are the Champions, clássico do Queen, lançado em 1977. "Após 1 ano de namoro, veio aí grupo", brincou.

A novidade acontece quase um ano depois de os dois assumirem publicamente o relacionamento, que passou por crises, uma separação e posterior reconciliação.

Como começou o relacionamento

Os primeiros rumores de um romance entre Virginia e Vini Jr. surgiram entre setembro e outubro de 2025, após a influenciadora viajar algumas vezes para Madri, na Espanha. Na época, a relação foi cercada por uma polêmica envolvendo supostas conversas do jogador com outra mulher.

Vini se pronunciou sobre o episódio nas redes sociais e pediu desculpas a Virginia. Na ocasião, afirmou que, embora o relacionamento entre os dois ainda não fosse oficial, o que viveram havia sido verdadeiro.

"A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes", declarou o jogador.

Depois do episódio, os dois seguiram juntos e oficializaram o namoro em 28 de outubro de 2025. O anúncio acabou virando uma tendência nas redes sociais, com outros casais reproduzindo a ideia.

Crises e separação

Pouco tempo depois, o relacionamento passou por novos rumores de crise. Em novembro, Virginia se referiu a si mesma como "mãe solteira de três", o que levantou especulações sobre um possível rompimento. Ela, porém, publicou uma foto ao lado de Vini e tentou afastar os boatos.

Meses mais tarde, em abril de 2026, uma nova onda de especulações ganhou força após Margareth Serrão, mãe da influenciadora, curtir uma publicação sobre uma suposta traição envolvendo o jogador. Ela afirmou que a interação havia acontecido por engano.

Em maio, os rumores de desgaste aumentaram e Virginia confirmou o fim do relacionamento. Pouco depois, o jogador também fez uma manifestação pública sobre o relacionamento. "Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem", escreveu.

A separação, no entanto, não pareceu encerrar definitivamente a história dos dois.

Em junho, Virginia recebeu um buquê com 250 rosas vermelhas no Dia dos Namorados e comentou sobre o presente nas redes sociais: "Confesso que por essa não esperava, mas gostei". Vini Jr. reagiu à publicação com um coração.

Reconciliação

A reaproximação ficou mais evidente durante uma viagem de Vini Jr. à Sardenha, na Itália, em julho. Virginia apareceu em registros ao lado do jogador e os dois também foram vistos juntos em um show de Bad Bunny, em Milão.

O casal confirmou a reconciliação durante a inauguração da academia de Virginia, em Goiânia, ainda em julho.

Foi a primeira aparição pública dos dois depois da separação. Vini acompanhou a influenciadora no evento, e os dois trocaram beijos diante das câmeras.

Desde então, Virginia voltou a aparecer com frequência na casa do jogador em Madri.

Em setembro, os dois também estiveram juntos no GP de Fórmula 1 da Espanha.

Agora, quase um ano depois de oficializarem o namoro, Virginia revelou a aliança que marca a nova fase da relação.

Veja também