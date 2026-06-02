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INFLUENCIADORES Virginia Fonseca faz desabafo após ser alvo de xingamentos em jogo no Maracanã: "Humilhação pública" Influencer relembra "julgamentos" constantes do público e diz que, desta vez, se sentiu acuada: "Uma das sensações mais ruins que já senti"

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais, na noite da última segunda-feira (1º), para fazer um longo desabafo depois de ser alvo de xingamentos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No último domingo (31), durante a partida amistosa entre a Seleção Brasileira e o Panamá no local, a maior parte dos torcedores berrou ofensas contra a jovem de 27 anos após Vini Jr, ex-namorado dela, fazer um gol. A moça definiu a situação como uma "humilhação pública".

"A violência não é apenas física. Ela também aparece na humilhação pública. No ataque coletivo e constrangimento transformado em espetáculo", diz uma mensagem compartilhada pela influencer por meio dos Stories no Instagram. Num texto escrito por ela, Virginia ressalta que "está cansada de ser julgada". Detalhe: neste ano ela viveu situação parecida em sua estreia no carnaval carioca.

"Eu estava pensando esses dias... E sabe de uma coisa? Eu também me canso. Eu também tenho dias em que dói. Mas eu me reconstruo. E percebi que uma das maiores lições que a vida me ensinou até hoje foi que as pessoas sempre vão ter uma opinião sobre você. E, na maioria das vezes, isso diz muito mais sobre elas do que sobre você", escreveu.

A moça continuou: "Quando comecei a gravar vídeos para a internet, diziam que eu estava passando vergonha. E eu senti vergonha. Mas continuei. Nos relacionamentos, fui julgada. Na maternidade, fui julgada. Quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que não duraria um ano. Depois que era barato demais. Depois que era sorte. E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados".

Em outro trecho, ela relembrou a enxurrada de críticas enfrentada na folia carioca. "Na vida pessoal não foi diferente. Quando ousei me desafiar a fazer algo pela primeira vez no carnaval, fui julgada. Quando meu casamento terminou, fui julgada. Quando tentei recomeçar, fui julgada."

Virginia frisou que, desta vez, durante a partida no Maracanã, sentiu uma hostilidade mais expressiva da multidão. "Ontem aconteceu algo e eu senti uma coisa diferente. Me senti acuada. Talvez uma das sensações mais ruins que já senti. E isso tudo sem ter feito absolutamente nada. E aí eu entendi uma coisa. Vai ser sempre assim. Se eu trabalhar, vão criticar. Se descansar vão te criticar. Se usar uma roupa que goste vão criticar. Se eu falar ou me calar vou receber criticas."

"E não queira provar nada para ninguém. No final das contas, a sua história não será contada pelas pessoas que falaram de você. Ela será contada por tudo aquilo que você teve coragem de construir apesar delas."

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