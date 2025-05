Virginia Fonseca ganha 400 mil seguidores após anunciar separação de Zé Felipe

A- A+

Em meio à curiosidade do público após o anúncio do fim do casamento de cinco anos com Zé Felipe, Virginia Fonseca viu suas redes sociais ganharem uma procura intensa em poucas horas. A influencer, uma das mais populares do país, angariou cerca de 400 mil novos seguidores em cerca de 20 horas.

Ela agora soma pouco mais de 53,7 milhões de seguidores no Instagram — número que, na noite de terça-feira (27), segundo uma verificação feita pelo Globo, era 53,3 milhões.

De acordo com o site SocialBlade, que realiza essa contagem em tempo real, o ganho de seguidores no perfil de Virginia é de cerca de 430 mil seguidores.

A publicação em que a influencer e o cantor, filho de Leonardo, anunciam o término do casamento atingiu cerca de 5,1 milhões de curtidas enquanto o número de comentário passa de 520 mil.

“Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós”, diz o ex-casal no post.

Por fim, os dois pedem que não sejam julgados pela decisão: "Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”.

Veja também