CELEBRIDADES Virginia Fonseca ganha elogios por ''evolução'' no samba, e web relembra mudanças no visual Rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, influenciadora digital não nega que se submete a procedimentos estéticos

A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca — que ganhou o noticiário internacional, nesta semana, após o conturbado término do breve relacionamento com o jogador Vini Jr.



Virginia foi elogiada por componentes da Acadêmicos do Grande Rio em sua mais recente passagem pela quadra da escola de samba carioca, no ensaio como rainha de bateria, na última terça-feira (7). Na ocasião, integrantes da agremiação consideraram que ela "evoluiu" na dança e também notaram mudanças significativas no corpo e no rosto da jovem de 26 anos.

"Não é que o samba da mulher melhorou mesmo? Tô chocada", afirmou uma pessoa no X. "Ela é muito esforçada para fazer as coisas, tenho certeza que daqui para o carnaval ela vai estar muito melhor", destacou mais um internauta. Há três semanas, em sua primeira aparição pública como rainha de bateria da Grande Rio — substituindo a atriz Paolla Oliveira no posto —, Virginia foi alvo de uma enxurrada de críticas pela falta de samba no pé.

Ex-mulher do cantor Zé Felipe, a influencer vem se dedicando a aulas de samba no último mês. "Virgínia está mostrando que com esforço e atitude dá pra brilhar em qualquer lugar! Maravilhosa!", opinou um dos integrantes na quadra da Baixada Fluminense.

Outro fato inegável é que esta moça está diferente. Na última terça-feira (7), durante o ensaio da Grande Rio, integrantes da comunidade consideraram que o corpo e o rosto da influenciadora digital passou por uma nova transformação. É verdade.

Virginia não esconde que já se submeteu — e continuará se submetendo — a uma dezena de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Tudo começou aos 18 anos, quando a influenciadora digital fez um preenchimento labial, para aumentar o volume da boca. Desde então, ela não parou de transformar o corpo. E segue assim, até hoje.

"Minha boca era assim (muito fina). Daí, sabe quando você coloca o preenchimento e você acha que o negócio vai depois saindo e sua boca diminuindo?... Então eu ia lá e colocava mais um pouco (de preenchimento). Até que minha boca ficou imensa. Eu nunca estava satisfeita com meu corpo", contou ela, em entrevista a um podcast.

Mãe Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1 — fruto do antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe —, Virginia já realizou os seguintes procedimentos estéticos:

Implante de silicone nos seios;

lipoaspiração na região da axila;

lipoaspiração na barriga;

harmonização facial (para alterar o desenho da mandíbula);

lipo LAD, também conhecida como lipo HD (para esculpir artificialmente um "tanquinho" na barriga);

naturalização facial, técnica que se opõe à harmonização facial;

preenchimento labial;

aplicação de botox;

rinomodelação (para corrigir imperfeições no nariz).

