POLÊMICA Virginia Fonseca monta quiosque da Wepink dentro da quadra da Grande Rio e gera polêmica; veja Influenciadora digital é coroada em posto de maior destaque na escola de samba de Duque de Caxias, recebendo a faixa de Paolla Oliveira

A cerimônia de coroação da nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a influenciadora digital Virginia Fonseca, foi marcada por uma polêmica entre bambas e integrantes da agremiação. É que, na quadra da escola de samba, agora há um ponto de venda de produtos da marca Wepink, cuja dona é... Virginia Fonseca.



O detalhe, noticiado pelo jornal "Extra", não passou despercebido em Duque de Caxias (RJ), e tem dado o que falar no universo carnavalesco.

No último sábado (20), a atriz Paolla Oliveira, que assumia o posto de rainha de bateria até então, passou a faixa para a colega. Num dos cantinhos da quadra, um quiosque funcionava como uma loja improvisada da marca, vendendo blushes, itens de maquiagem, perfumes... Em outros locais, cartazes com o nome da empresa também chamavam atenção dos foliões.

"Escola de samba não é empresa. É lugar de memória, ancestralidade e, acima de tudo, cultura. Isso deveria ser passível de punição por fugir totalmente do que uma escola de samba se propõe a ser", opinou um internauta, por meio do X.

Rumores de que a empresária e influenciadora digital teria pagado por tal divulgação da marca tomaram conta das redes sociais. O fato não é confirmado oficialmente.



"Se a escola tivesse preocupação real com o legado colocaria outra pessoa. Mas ali são negócios, não é amor", opinou mais um usuário do X. "Agora tu vê: a mulher é milionária e monta uma lojinha dentro da quadra da escola. E as passistas, será que podem também arrecadar dinheiro para ajudar nos custos? Duvido", criticou outro.

Durante a coroação, David Brazil publicou um vídeo em que aparece uma cliente comprando um dos produtos no quiosque. "Lá vai uma cliente feliz. A lojinha está bombando", afirmou ele.

