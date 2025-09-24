Qua, 24 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta24/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
POLÊMICA

Virginia Fonseca monta quiosque da Wepink dentro da quadra da Grande Rio e gera polêmica; veja

Influenciadora digital é coroada em posto de maior destaque na escola de samba de Duque de Caxias, recebendo a faixa de Paolla Oliveira

Reportar Erro
Virginia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio, colocou um quiosque da Wepink na quadra da escolaVirginia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio, colocou um quiosque da Wepink na quadra da escola - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A cerimônia de coroação da nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a influenciadora digital Virginia Fonseca, foi marcada por uma polêmica entre bambas e integrantes da agremiação. É que, na quadra da escola de samba, agora há um ponto de venda de produtos da marca Wepink, cuja dona é... Virginia Fonseca.

O detalhe, noticiado pelo jornal "Extra", não passou despercebido em Duque de Caxias (RJ), e tem dado o que falar no universo carnavalesco.

Leia também

• Após polêmica com Neymar, Virginia Fonseca cita 'sumidinha' das redes sociais e fala de solteirice

• Vestido "mínimo" e ligação para Neymar: entenda a "desconfiança" de Bruna Biancardi com Virginia

• Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

No último sábado (20), a atriz Paolla Oliveira, que assumia o posto de rainha de bateria até então, passou a faixa para a colega. Num dos cantinhos da quadra, um quiosque funcionava como uma loja improvisada da marca, vendendo blushes, itens de maquiagem, perfumes... Em outros locais, cartazes com o nome da empresa também chamavam atenção dos foliões.

"Escola de samba não é empresa. É lugar de memória, ancestralidade e, acima de tudo, cultura. Isso deveria ser passível de punição por fugir totalmente do que uma escola de samba se propõe a ser", opinou um internauta, por meio do X.

Rumores de que a empresária e influenciadora digital teria pagado por tal divulgação da marca tomaram conta das redes sociais. O fato não é confirmado oficialmente.

"Se a escola tivesse preocupação real com o legado colocaria outra pessoa. Mas ali são negócios, não é amor", opinou mais um usuário do X. "Agora tu vê: a mulher é milionária e monta uma lojinha dentro da quadra da escola. E as passistas, será que podem também arrecadar dinheiro para ajudar nos custos? Duvido", criticou outro.

Durante a coroação, David Brazil publicou um vídeo em que aparece uma cliente comprando um dos produtos no quiosque. "Lá vai uma cliente feliz. A lojinha está bombando", afirmou ele.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter