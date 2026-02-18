Virginia Fonseca participa de apuração após problemas no desfile: "Levantar mais forte"

A- A+

A estreia da apresentadora Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio não ocorreu como esperado. Com vaias na Marquês de Sapucaí, problemas na fantasia e confusão no pré e no pós-desfile, a madrugada desta quarta-feira, 18, foi longe do ideal.



Apesar dos problemas enfrentados, a influenciadora mostrou que não se abateu. Em seu perfil no Instagram, Virginia compartilhou na manhã desta quarta-feira os detalhes de sua preparação para acompanhar a apuração do carnaval do Rio 2026.

"Bom dia! Já estou aqui de pé, com meu lookinho para a gente ir assistir à apuração com o pessoal", contou a apresentadora nos stories. Para a ocasião, Virginia escolheu roupas de crochê com as cores da Grande Rio - verde, vermelho e branco.



Para complementar o look, a apresentadora ainda escolheu um tênis personalizado com as cores da escola. O calçado foi um presente do jogador de futebol e namorado de Virginia, Vinicius Jr. "Tênis que meu gato me deu", comentou a influenciadora ao mostrar a peça.



Após compartilhar sua vestimenta com seus seguidores, Virginia repostou uma mensagem reflexiva sobre fé e persistência. "Quando eles disseram: 'Ela não vai aguentar', Deus respondeu: 'Ela só não vai aguentar como vai se levantar mais forte, porque quem sustenta ela sou eu", lia a publicação.

Veja também