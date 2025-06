Virgínia Fonseca prova insetos na China: ''Véi, que coisa horrível''

A- A+

Longe dos churrascos da Fazenda Talismã, do sertanejo Leonardo, desde que se separou de Zé Felipe, Virgínia Fonseca tem provado iguarias pouco convencionais em sua viagem pela China. Na terça-feira (17), a influenciadora postou um vídeo provando cérebro, um prato típico do país.



"Bom, normal. É uma textura meio estranha. Textura muito estranha e muito apimentado", descreveu a sensação num vídeo em que aparece em jantar com amigos e sócios da da sua marca, WePink.

Na noite de ontem, Virgínia postou uma série de vídeos com uma nova experiência gastronômica: uma sequência de insetos, como escorpiões, larvas e gafanhotos. A influencer provou o escorpião, não sem antes perguntar se era seguro: "Não vou morrer não, né? Minha mãe avisou antes de eu viajar para eu não comer escorpião".

Depois, Virgínia tentou provar outras iguarias, mas não gostou da experiência: "Véi, que coisa horrível" e "Nunca mais", escreveu nas legendas sobre as imagens das postagens. No final, ela postou um vídeo impressionada com um chinês que comeu tudo o que estava nos pratos.

Dívida de IPTU

Essa semana a influencer também viralizou na internet quando saiu na internet a notícia de que havia sido citada judicialmente pela prefeitura de Londrina (PR) por conta da inadimplência de IPTU referente a uma sala comercial, entre os anos de 2021 a 2024.

A influenecer, que já estava na China, compartilhou prints de conversas com sua mãe, Margareth Serrão, sobre a regularização da dívida, que ultrapassava R$ 6,5 mil. A pendência, caso não fosse quitada, poderia levar à penhora de bens.

Em resposta pública, a apresentadora explicou que a responsabilidade pela administração do espaço era de sua mãe e que o processo de regularização já estava em andamento.

"O primeiro imóvel que comprei foi essa sala comercial em Londrina, e eu a aluguei. As coisas começaram a dar muito certo na minha vida, então falei: 'Mãe, pega esse aluguel da sala para você, resolve tudo, fica sob sua responsabilidade'. E ela: 'Ai, filha, amei! Obrigada! Deixa comigo!'", relatou.

"Nosso contrato não era claro. Ela não sabia, eu também não, e o cara da imobiliária não avisou. Então ficou por isso mesmo. Descobrimos que o erro foi nosso, já estamos pagando, e minha mãe está resolvendo tudo", esclareceu.

