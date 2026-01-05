Virginia Fonseca publica registros com os filhos em jogo do Real Madrid
Publicação mostra ifluenciadora no estádio em partida com Vinícius Júnior em campo
Virginia Fonseca esteve no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na noite de ontem, para acompanhar a vitória do Real Madrid por 5 a 1 sobre o Betis, pelo Campeonato Espanhol. A influenciadora assistiu ao jogo das arquibancadas e registrou o momento nas redes sociais após o apito final.
A influenciado compartilhou a experiência de acompanhar Vinícius Júnior em campo e mencionou a reação das filhas durante o jogo.
"KAKAKAKA ontem foi bom demais!!! Fomos assistir o “Júnior Vini” jogar e as Marias ficaram bravasss Mariazinha tb falou, mas tava sem cel e n consegui filmar, mas ela torceu mto ", escreveu em um post no instagram
Virginia Fonseca celebrou a chegada de 2026 em Madri, na Espanha, ao lado do jogador Vinícius Júnior. A comemoração de réveillon reuniu ainda os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, além de amigos e familiares próximos do casal.