FAMOSOS Virginia Fonseca recebe apoio de famosos após desabafo sobre estado de saúde do filho Nomes como Ivete Sangalo, Ticiane Pinheiro e Viih Tube se solidarizam com a influenciadora digital, que acompanha bebê de 6 meses no hospital

A influenciadora digital Virginia Fonseca vem recebendo o apoio de dezenas de colegas famosos desde que publicou um desabafo, por meio das redes sociais, no último domingo (2), sobre o estado de saúde do filho caçula José Leonardo, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. Nomes como a apresentadora Ticiane Pinheiro, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer e a cantora Ivete Sangalo se manifestaram na internet para se solidarizar com a influencer e desejar melhoras para o bebê de 6 meses, internado com uma doença aguda no pulmão.

"Todas as orações e bênçãos a ele! Está tudo na mão de Deus, e ele não falta", afirmou Ivete Sangalo, por meio de recado enviado a Virginia Fonseca no Instagram. "Eles (nossos filhos) assim cortam o coração de qualquer pai e mãe. Josezinho em minhas orações", escreveu Eliezer, por meio de comentário na mesma rede social. Viih Tube também deixou uma mensagem: "Vai passar, corta muito o coração mesmo! Mas Deus está cuidando. Vou orar pra passar logo!".





José Leonardo está internado no Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro, para um tratamento intensivo contra uma bronquiolite, doença respiratória que inflama os bronquíolos, no pulmão. "Não consigo dormir direito. Fico apreensiva, ansiosa... De fato, a coisa mais valiosa que temos é a saúde, o tempo todo", desabafou Virginia, por meio dos Stories no Instagram.

Na tarde do último domingo (2), a influenciadora digital afirmou que José Leonardo tem demonstrado sinais de melhora. "Mesmo com tudo, ele segue brincando e feliz. Ele é muito abençoado. Obrigada, Deus, pela vida do meu Josezinho", escreveu Virginia, por meio dos Stories no Instagram.

Também no último domingo (2), a influenciadora digital de 25 anos compartilhou com seguidores uma série de novas imagens mostrando o filho no hospital. Ela esclareceu que, apesar da necessidade de um tratamento intensivo — com uso de máscara de oxigênio para auxiliar a respiração —, o estado de saúde da criança não é considerado grave. Ainda não existe uma previsão de alta, segundo médicos.

O que o José Leonardo, filho da Virginia, tem?

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca, foi diagnosticado com bronquiolite, uma doença respiratória aguda que afeta principalmente crianças com menos de 2 anos. Ela é caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, ou seja, das pequenas vias aéreas nos pulmões, que ligam os brônquios aos alvéolos.

A condição pode levar à dificuldade de respirar, devido à possibilidade de bloqueio da saída de ar dos pulmões, causando um assobio (algo parecido com um chiado) durante a passagem do ar por essas vias mais estreitas. Quanto menor for a criança, mais estreito é o bronquíolo — com isso, qualquer inchaço já leva a uma obstrução significativa. Por isso, a recomendação médica é pelo tratamento médico intensivo em hospitais.

"Bronquiolite. Melhoras para ele, e não deixe ele sair do hospital sem estar 100%, por favor! Nada de cuidar em casa, por favor", escreveu a apresentadora Ticiane Pinheiro, por meio de comentário no Instagram. A apresentadora já revelou que seu irmão caçula, Fernando, sofreu uma falta de oxigenação no cérebro durante a infância devido a uma bronquiolite.

