CELEBRIDADES Virginia Fonseca recebe caminhão de flores de Felipe Amorim; entenda motivo A apresentadora compartilhou o momento no Instagram e o cantor respondeu a publicação

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu os fãs nesta terça-feira (29), no Instagram. A apresentadora compartilhou uma foto posada ao lado de um caminhão de flores nos estúdios do SBT, onde ela grava o programa, ''Sabadou com Virginia''.

O mistério sobre quem havia enviado o presente logo encerrou. O cantor Felipe Amorim comentou na publicação que enviou as flores como forma de agradecimento por Virginia ter ajudado na divulgação da nova música "Eu Vou Na Sua Casa". Nas redes sociais, a influenciadora dançou a coreografia da canção de Amorim, hábito semelhante ao velho hábito que tinha de divulgar as canções do ex-marido, o cantor Zé Felipe.

"Gostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo", digitou Felipe Amorim.

Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o divorcio em maio deste ano, mas mantiveram uma relação amigável. Os dois são pais de Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de 10 meses.



Escute "Eu Vou Na Sua Casa":

