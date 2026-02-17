Ter, 17 de Fevereiro

celebridades

Virginia Fonseca recebe presente de Vini Jr. antes de desfile pelo Grande Rio

Jogador de futebol enviou um café da manhã com pétalas e um par de tênis para a influencer

Virginia e Vini Jr. - O jogador do Real Madrid enviou um café da manhã para a amada, decorado com pétalas de rosas vermelhas

Está chegando a hora de Virginia Fonseca mostrar definitivamente a que veio, mostrando todo o seu samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, nesta terça-feira (17), último dia de desfile das agremiações do grupo especial.

A influencer está se preparando há meses para o momento, na Acadêmicos do Grande Rio, de Duque de Caxias. Pela manhã, faltando algumas horas para a estreia da avenida carioca ela recebeu até mimos de seu namorado, o jogador Vini Jr., que não estará presente pessoalmente.

O jogador do Real Madrid enviou um café da manhã para a amada, decorado com pétalas de rosas vermelhas, além de um tênis personalizado em vermelho e verde — cores da escola da Baixada Fluminense —, que ainda tem a inscrição “rainha” nas laterais, em referência ao posto à frente da bateria da agremiação.

Virginia Fonseca exibe presente que ganhou de Vini Jr. em dia de estreia na Sapucaí pela Grande Rio Virginia Fonseca exibe presente que ganhou de Vini Jr. em dia de estreia na Sapucaí pela Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram

“Bom dia, meu amor! Esse café da manhã é para você me sentir mais perto e conectado com você nesse dia tão importante. Chegou o grande dia! Tranquilidade e alegria para esse dia tão importante para nós. Sua família estará lá para te acompanhar, e eu, de longe, também. Esse presente é para seu pé descansar até a hora de sambar muito. ‘Chegou sua hora de brilhar’”, diz o jogador no bilhete que enviou para Virginia.

A Grande Rio será a terceira escola a desfilar na Sapucaí neste último dia de festa.

