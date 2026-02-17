A- A+

celebridades Virginia Fonseca recebe presente de Vini Jr. antes de desfile pelo Grande Rio Jogador de futebol enviou um café da manhã com pétalas e um par de tênis para a influencer

Está chegando a hora de Virginia Fonseca mostrar definitivamente a que veio, mostrando todo o seu samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, nesta terça-feira (17), último dia de desfile das agremiações do grupo especial.

A influencer está se preparando há meses para o momento, na Acadêmicos do Grande Rio, de Duque de Caxias. Pela manhã, faltando algumas horas para a estreia da avenida carioca ela recebeu até mimos de seu namorado, o jogador Vini Jr., que não estará presente pessoalmente.

O jogador do Real Madrid enviou um café da manhã para a amada, decorado com pétalas de rosas vermelhas, além de um tênis personalizado em vermelho e verde — cores da escola da Baixada Fluminense —, que ainda tem a inscrição “rainha” nas laterais, em referência ao posto à frente da bateria da agremiação.

Virginia Fonseca exibe presente que ganhou de Vini Jr. em dia de estreia na Sapucaí pela Grande Rio. Foto: Reprodução/Instagram

“Bom dia, meu amor! Esse café da manhã é para você me sentir mais perto e conectado com você nesse dia tão importante. Chegou o grande dia! Tranquilidade e alegria para esse dia tão importante para nós. Sua família estará lá para te acompanhar, e eu, de longe, também. Esse presente é para seu pé descansar até a hora de sambar muito. ‘Chegou sua hora de brilhar’”, diz o jogador no bilhete que enviou para Virginia.

A Grande Rio será a terceira escola a desfilar na Sapucaí neste último dia de festa.

