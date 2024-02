Virginia Fonseca responde críticas de escolta para filha na escola

A- A+

Se os pais dos coleguinhas de Maria Alice, filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, debocharam do fato de a menina ter ido para a escolinha com seguranças, a mãe já mandou recado. Comentando uma nota da colunista Fábia Oliveira sobre o assunto na última terça-feira, Virginia foi enfática ao dizer que a filha vai, sim, com dois seguranças para o colégio que acabou de entrar. E não só: a menina recebe escolta aonde vai.

"Primeiro dia de aula não!! Todos os dias até ela parar de estudar kkkkkkkk (Maria Flor e José Leonardo entram nisso também). E são dois seguranças! Um dentro da escola e um do lado de fora.... e se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão!! Segurança nunca é demais, e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos!! O mundo é cruel e eu que não pago para ver. Obs: se isso for real, eu pensei que as picuinhas de pais demoravam um pouco mais, viu?", escreveu ela.

No vídeo seguinte, disse: "E digo mais. Não é só na escola, não. Até no parquinho do condomínio vão com segurança. Não pisa fora de casa sem segurança. Não anda, gente. Vai me desculpar. Enquanto Deus me permitir, me der condições, vai andar com segurança. Vai estar com 50 anos, vai andar com segurança. E não sou só eu, não. Zé Felipe também é o bitolado. Inclusive, na escola ele queria mandar três. Eu falei: 'calma, Zé. Dois está bom. Um fora, um dentro'."





Depois, ela postou uma reprodução da tela mostrando mensagens de seguidores endossando sua posição.

"Assim me sinto menos louca, porque às vezes tem umas pessoas que me fazem sentir louca. Depois de cinco segundos passa".

Mais cedo, a influenciadora deu detalhes de como foi a adaptação da primogênita: "Ela não chorou, entrou na sala, interagiu com a professora, interagiu com os amiguinhos, mas não quis ficar, ficou mais rodando na escola".

Veja também

Crônica Queda extravagante: Confira análise sobre Fuzuê