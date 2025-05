Virginia Fonseca revela motivo para breve separação de Zé Felipe: "Mandou eu calar a boca"

A- A+

O clima realmente esquentou na Fazenda Talismã entre Virginia Fonseca e Zé Felipe no começo deste ano. A influencer contou detalhes sobre o motivo por trás da breve separação de seis dias entre ela e o cantor sertanejo, filho de Leonardo, após uma discussão na propriedade da família em Goiás. Antes disso, a apresentadora revelou que o marido chegou a mandá-la calar a boca na frente de outras pessoas, o que a deixou bastante irritada.

Tudo começou, segundo Virginia, no jatinho do casal, a caminho da fazenda de Leonardo. O sertanejo já teria começado a consumir bebidas alcoólicas a bordo da aeronave. “Chegou na fazenda bêbado já, e continuou bebendo muito”, disse ela em seu programa, Sabadou, no SBT, no último sábado (3).





Já em terra firme, Zé Felipe pegou um microfone para falar com os presentes. Virginia, então, o interrompeu com uma brincadeira, dizendo que um marimbondo havia picado sua língua. “Ele, falando no microfone, mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Ficou realmente esse clima, fiquei sem entender, mas ele estava bêbado, fiquei muito brava. Ele nem percebeu que tinha feito isso. Fiquei calada, passou”, lembrou ela.

Um tempo depois do ocorrido, Zé Felipe já não se lembraria de sua declaração. Ele até tentou negar, mas a influencer havia gravado o momento e mostrou o registro para ele. “Ele pediu desculpa, mas eu estava bem estressada e mandei ele dormir no sofá. Falei: ‘Quando eu ficar de boa, a gente volta’”, acrescentou.



Em outro momento, o cantor sertanejo já havia comentado brevemente sobre o assunto. “A gente se separou, ficamos uns seis dias afastados, mas voltamos mais apaixonados e amando. Ficamos seis dias largados”, disse Zé Felipe em uma publicação no Instagram.

Virginia e Zé Felipe se conheceram em 2020. Atualmente, o casal tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo (dado em homenagem óbvia ao avô).

