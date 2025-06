Virginia Fonseca revela perrengue com passaporte ao passar pela imigração na China: "Eu mudei muito"

A- A+

A influenciadora Virginia Fonseca passou por um perrengue ao tentar embarcar no Aeroporto de Pequim em viagem de volta ao Brasil. Em vídeos nos Stories do Instagram, ela revelou que uma oficial da imigração local não estava aceitando seu passaporte, por achar a foto muito diferente dela.

"Bem linda, plena, passando pela imigração, a mulher encafifa que não sou eu no passaporte. Fiz o passaporte com 19 anos, então realmente eu mudei muita coisa. Mas viajei o mundo inteiro com o passaporte e ninguém nunca me parou. Queria mesmo ficar presa aqui na China", riu a influenciadora de 26 anos.

Virginia revelou que foi encaminhada para uma salinha do aeroporto, onde outros oficiais fizeram a verificação do passaporte. O procedimento durou cerca de 15 minutos.





Nos Stories, a influenciadora ainda se divertiu ao falar do fato de estar sorrindo em sua foto no passaporte, o que obrigou que ela também sorrisse para cada agente da imigração que tentasse verificar a autenticidade do documento.

Nos últimos dias, Virginia compartilhou inúmeros momentos de sua viagem ao país asiático. Na terça-feira (17), a influenciadora postou um vídeo provando cérebro, um prato típico do país. "Bom, normal. É uma textura meio estranha. Textura muito estranha e muito apimentado", descreveu a sensação num vídeo em que aparece em jantar com amigos e sócios da da sua marca, WePink.

Na noite de quarta, Virgínia postou uma série de vídeos com uma nova experiência gastronômica: uma sequência de insetos, como escorpiões, larvas e gafanhotos. A influencer provou o escorpião, não sem antes perguntar se era seguro: "Não vou morrer não, né? Minha mãe avisou antes de eu viajar para eu não comer escorpião".

Depois, Virgínia tentou provar outras iguarias, mas não gostou da experiência: "Véi, que coisa horrível" e "Nunca mais", escreveu nas legendas sobre as imagens das postagens. No final, ela postou um vídeo impressionada com um chinês que comeu tudo o que estava nos pratos.

Dívida de IPTU

Essa semana a influencer também viralizou na internet quando saiu na internet a notícia de que havia sido citada judicialmente pela prefeitura de Londrina (PR) por conta da inadimplência de IPTU referente a uma sala comercial, entre os anos de 2021 a 2024.

A influenecer, que já estava na China, compartilhou prints de conversas com sua mãem, Margareth Serrão, sobre a regularização da dívida, que ultrapassava R$ 6,5 mil. A pendência, caso não fosse quitada, poderia levar à penhora de bens.

Em resposta pública, a apresentadora explicou que a responsabilidade pela administração do espaço era de sua mãe e que o processo de regularização já estava em andamento.

"O primeiro imóvel que comprei foi essa sala comercial em Londrina, e eu a aluguei. As coisas começaram a dar muito certo na minha vida, então falei: 'Mãe, pega esse aluguel da sala para você, resolve tudo, fica sob sua responsabilidade'. E ela: 'Ai, filha, amei! Obrigada! Deixa comigo!'", relatou.

"Nosso contrato não era claro. Ela não sabia, eu também não, e o cara da imobiliária não avisou. Então ficou por isso mesmo. Descobrimos que o erro foi nosso, já estamos pagando, e minha mãe está resolvendo tudo", esclareceu.

