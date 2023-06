A- A+

famosos Virgínia Fonseca se hospeda com Zé Felipe em hotel com diária que chega a R$ 25 mil Casal viajou pela primeira vez sem as filhas para resort na ilha Canouan, no Caribe, em avião particular do casal, para passar o Dia dos Namorados

A influencer Virgínia Fonseca e o marido, o cantor sertanejo Zé Felipe, estão fazendo a primeira viagem juntos sem as filhas, Maria Alice e Maria Flor, para passar o Dia dos Namorados. No avião particular que ela deu de presente para ele no último aniversário, os dois embarcaram para a Canouan, uma ilha no Caribe, e estão hospedados no resort de luxo Mandarin Oriental. A menor diária de lá custa US$ 1.500 (R$ 7.300) nesta época do ano e, dependendo do conforto da acomodação, chega a US$ 5.200 (algo em torno de R$ 25 mil).

Nesta segunda-feria (12), ela divertiu os seguidores explicando onde estava: "Muitas pessoas acharam que era a Islândia, mas não é. Estamos numa ilha. É no Caribe, mas nem sei direito onde eu tô", brincou.

Mandarin, hotel no Caribe (Foto: Reprodução)

O hotel onde o casal está tem campo de golfe, quatro restaurantes e um bar/lounge, spa, piscina externa e 9 banheiras de hidromassagem, três quadras de tênis e academia aberta 24 horas.

Banheiro do hotel Mandarin (Foto: Reprodução)

De onde vem a fortuna de Virginia Fonseca?

Mulher do sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, a influencer tem 24 anos, vive uma vida luxuosa em Goiânia, que mostra em seus perfis. A facilidade com que se relaciona com os fãs como se fosse amiga íntima de todos eles, faz com que a maior parte seja diretamente impactada por tudo o que ela faz na internet.

Segundo informações da revista Forbes, Virgínia já faturou cerca de 17 milhões com uma de suas linhas de perfume, em apenas três meses após o lançamento da marca. Além disso, a influenciadora vendeu cerca de 110 mil frascos, alcançando a marca de 1.200 frascos vendidos por dia. No início deste ano, ela revelou o faturamento da WePink em 2022: R$ 168.599.334,48.

Mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, já lançou produtos de beleza infantil no dia do parto. A influencer já chegou a declarar que recebe mais de R$ 500 mil reais por mês, ou seja, R$ 6 milhões por ano. Atualmente, ela soma 42 milhões de seguidores apenas em seu perfil no Instagram, estando entre as maiores do Brasil.

