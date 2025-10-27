A- A+

CELEBRIDADES Virginia Fonseca ''some'' das redes sociais em dia de reencontro com Vini Jr na Espanha; entenda Influenciadora digital faz ''jejum digital'' e desaparece da internet ao ter primeiro encontro com jogador após polêmicas envolvendo traição

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou o último domingo (26), dia em que finalmente reencontrou o jogador de futebol Vini Jr, totalmente ausente das redes sociais.



Ela acompanhou a partida entre o Barcelona e o Real Madrid — time pelo qual o esportista, seu "ficante", atua como atacante —, no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, sem publicar um mísero registro no Instagram. O fato chamou atenção de seguidores, em se tratando de alguém que documenta cada milímetro da própria vida.

Mas, afinal, por que Virginia passou um dia inteiro afastada das redes sociais justamente na data em que reencontrou Vini Jr após a sequência de polêmicas envolvendo uma traição por parte do jogador?

Das últimas semanas para cá, Virginia Fonseca tenta realizar o hábito de deixar o celular de lado aos domingos. A decisão surgiu depois de ela reconhecer que estava se excedendo no tempo de uso do aparelho, já que seu ganha-pão está intimamente relacionado à rotina de expor, em detalhes, a própria vida para os seguidores.

"Vou falar um negócio para vocês: comecei um propósito, vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular aos domingos. Não sei o que vou arrumar, vai ser muito difícil para mim", disse Virginia nos stories de seu perfil no Instagram, no dia 23 de setembro, data em que iniciou o "jejum digital" praticado semana sim, semana também.

Se ela tem cumprido ou não, já é outra história, mas fato é que aos domingos Virginia tem realmente sumido — completamente — das redes sociais. Não é a primeira vez que ela faz esse tipo de promessa. Em 2023, ela também ficou um período sem mexer no celular, mas daquela vez era sempre às sextas-feiras.

Vale dizer que no mês passado ela concluiu outra promessa: um ano sem beber álcool. "Fiz promessa, galera. Um ano sem beber. Acaba em setembro", escreveu ela em janeiro.

Na arquibancada por Vini Jr

As fotos que pipocaram nas redes sociais, no último domingo (26), mostrando Virginia na arquibancada do estádio espanhol, torcendo por Vini Jr, foram postadas por Duda Freire, amiga da influenciadora digital que a acompanhava no local.

"Aqui é pé quente, meus amigos. Dois a um com dois gols impedidos", brincou Duda, num dos vídeos postados por meio do Instagram. Animada, Virginia levantou cartazes entre a torcida.

No último domingo (26), após a partida, Virginia reencontrou Vini Jr pela primeira vez desde que vieram à tona polêmicas envolvendo uma traição admitida pelo jogador.

No início desde mês, após Vini Jr publicada um vídeo no TikTok em que aparecia, pela primeira vez, ao lado de Virginia Fonseca, internautas repararam que, entre uma enxurrada de comentários dos seguidores, havia uma colocação do próprio jogador.

Na postagem em questão, um fã celebrou o fato de ele ter "feito a limpa" nas redes sociais, parando de seguir ex-affairs para, enfim, assumir a relação com Virginia. "Eita parou de seguir ficante, postou a Virginia, literalmente calou minha boca", escreveu o internauta. Ao que Vini Jr. respondeu: "Ela é a mais braba, né".

De lá pra cá, porém, o romance desandou. Poucos dias após a publicação do tal vídeo em que o casal aparece juntinho fazendo as famosas "dancinhas" que costumam viralizar no TikTok, prints de conversas atribuídas ao jogador com outra mulher, a modelo Day Magalhães, começaram a circular nas redes. A repercussão foi imediata.

Na ocasião, a equipe de Virginia confirmou o fim do envolvimento amoroso, esclarecendo que o relacionamento "nunca foi algo sério" e que o casal "não estava mais se conhecendo". No dia seguinte, Vini Jr. publicou um pedido público de desculpas, admitindo erros e elogiando a influenciadora. "Reconheço que não correspondi como gostaria. A Virginia é uma mulher admirável, uma mãe incrível. Desejo a ela toda felicidade do mundo", escreveu o atleta.

Uma semana depois do bafafá, Virginia Fonseca revelou que estava disposta a dar uma "nova chance" ao jogador Vini Jr, após o pedido público de desculpas feito por ele. Na mensagem, o atleta reconheceu ter trocado mensagens com outras mulheres — motivo que levou ao afastamento entre os dois, que agora estão novamente juntos na Espanha.

