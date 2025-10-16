A- A+

FAMOSOS Virginia Fonseca surge com curativo sobre tatuagem com o nome de Zé Felipe e cita sessão de laser Um dia após o ex-marido aparecer com suposta 'aliança' junto à sertaneja Ana Castela, influenciadora digital se submeteu ao procedimento

Após as redes sociais serem tomadas por rumores dando conta de que Virginia Fonseca teria removido a tatuagem no pescoço em homenagem ao ex-marido Zé Felipe — com quem tem os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1 —, a influenciadora digital decidiu mostrar que, sim, se submeteu a um procedimento estético para essa finalidade. Na última quarta-feira (15), ela apareceu publicamente com um curativo no local onde o nome do ex estava inscrito na pele. E mais. Falou abertamente sobre as sessões de laser voltadas para esse objetivo.

Justamente um dia depois de o ex-marido Zé Felipe publicar, por meio do Instagram, uma foto com a cantora sertaneja Ana Castela — em imagem em que os dois aparecem usando o mesmo anel no dedo anelar —, Virginia Fonseca compartilhou um vídeo numa clínica de estética. Na ocasião, ela se submeteu a uma sessão de laser chamado de PicoLO, usado para diversos tratamentos estéticos na pele, entre os quais a remoção de tatuagens e cicatrizes.

Na sequência, ao chegar em casa, ela compartilhou um novo vídeo em que aparece sendo surpreendida pelas filhas. "O que é isso no seu pescoço, mamãe?", perguntou Maria Flor. "Eu fiz um negócio lá no doutor Alessandro. Laser!", respondeu ela. Ao que Maria Alice questionou: "Laser não dói, né, mamãe?". E Virginia, mais uma vez, prosseguiu: "Dói muito".

Esta é a segunda vez que Virginia realiza um procedimento sobre uma tatuagem com referência a um ex-marido. Em 2023, a influenciadora digital e empresária cobriu um desenho em homenagem ao influenciador digital Pedro Rezende, com quem namorou entre 2018 e 2020. A tattoo no ombro, que reproduzia a logomarca da agência de marketing Aliança do Rezende, conhecida pela sigla ADR e fundada por Pedro Rezende, foi transformada num ramo de flores.

Virginia, aliás, tinha o nome do youtuber Rezende igualmente tatuado num dos dedos. Após o término, ela cobriu a tatuagem com o mesmíssimo desenho de um ramo florido.

No mês anterior ao término do relacionamento com Zé Felipe, neste ano, Virginia Fonseca — que atualmente vive um affair com o jogador Vini Jr — fez uma tatuagem em dupla numa viagem ao Japão. "Hoje decidimos eternizar na pele nossa viagem que está sendo superespecial e divertida! Fizemos uma tatuagem em kanji com significado 'amor'. Que Deus abençoe o nosso e que seja eterno", celebrou Virginia, na ocasião. O desenho segue intacto no pulso de ambos.

O ex-casal também tem outra tatuagem igual no braço, que simboliza o jatinho da família, um presente de Virginia para Zé Felipe. E mais. No pescoço de Zé, pode-se ler as letras "Vi", em referência ao apelido da influenciadora digital. O cantor já afirmou que não pretende remover a tattoo, ao contrário da ex-mulher. A ver.

