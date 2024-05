Virginia Fonseca surge sem maquiagem e ganha elogios da web: 'Amamos ver você real'

A- A+

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores com uma publicação no Instagram, nesta terça-feira (21). Ela surgiu sem maquiagem em uma foto que mostra um presente recebido com muito carinho do marido, o sertanejo Zé Felipe, com quem espera mais um filho. A aparência mais natural da também apresentadora foi elogiada pelos seguidores.

Na imagem, Virginia segura um grande buquê de flores rosas. Sobre a imagem, a mãe de Maria Alice e Maria Flor, também afirmou que chegou a fazer edições da foto com objetivo de realizar alguns retoques na própria pele, mas desistiu. ''Até tinha editado a foto e tirado a olheira e algumas espinhas, mas optei por postar sem edição pois eu realmente estou um monstro, exausta, mas feliz.''

Nos comentários, os seguidores de Virginia elogiaram a influenciadora: ''Amamos ver você real, assim sentimos você mais próxima'', afirmou uma internauta.''Que nada, você é linda demais'', comentou um outro.

Na legenda, ela agradece Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, que também a presentou com uma cesta de alimentos. Na ocasião, a apresentadora do “Sabadou”, no SBT, estava voltando para casa após “quatro dias intensos de trabalho”, escreveu.

''Chegar e ser recebida com esse amor é muito gratificante, pois afinal, é tudo por eles: pela minha família'', escreveu ela, atualmente no sexto mês de gravidez.

Os presentes de Zé Felipe vieram ainda acompanhados de um bilhete escrito pelo sertanejo: "Amor, parabéns pela campanha! Foi um sucesso! Morrendo de saudade! Te amo muitão". Mais cedo, o cantor até publicou uma foto já na companhia da amada.

