A- A+

FAMOSOS Virginia Fonseca desembarca no Texas para assistir ao jogo do Brasil contra o Japão A influenciadora está hospedada com amigos em hotel de luxo com diária de 12 mil reais

Na noite do último domingo (28), Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores sua chegada à Houston, no Texas, e fez uma tour pelo hotel de luxo onde ficará hospedada. A influenciadora está na cidade para acompanhar mais um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Nos stories, Virginia apareceu acompanhada dos amigos e revelou que tentou dar uma volta pela cidade após desembarcar, mas foi surpreendida com o shopping e vários locais fechados.

Hospedada no Four Seasons Hotel Houston, cuja diária pode passar de R$ 12 mil, a influenciadora, que desde o início tem acompanhado de perto os jogos da seleção, tem tido sua presença constante na torcida sendo associada a uma possível reconciliação com o jogador Vini Jr. Entretanto, até o momento os rumores não foram confirmados.





Veja também