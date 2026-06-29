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Virginia Fonseca desembarca no Texas para assistir ao jogo do Brasil contra o Japão

A influenciadora está hospedada com amigos em hotel de luxo com diária de 12 mil reais

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Virginia Fonseca desembarca no Texas para assistir jogo do BrasilVirginia Fonseca desembarca no Texas para assistir jogo do Brasil - Foto: Reprodução/Instagram (@virginia)

Na noite do último domingo (28), Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores sua chegada à Houston, no Texas, e fez uma tour pelo hotel de luxo onde ficará hospedada. A influenciadora está na cidade para acompanhar mais um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. 

Nos stories, Virginia apareceu acompanhada dos amigos e revelou que tentou dar uma volta pela cidade após desembarcar, mas foi surpreendida com o shopping e vários locais fechados.

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Hospedada no Four Seasons Hotel Houston, cuja diária pode passar de R$ 12 mil, a influenciadora, que desde o início tem acompanhado de perto os jogos da seleção, tem tido sua presença constante na torcida sendo associada a uma possível reconciliação com o jogador Vini Jr. Entretanto, até o momento os rumores não foram confirmados.


 

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