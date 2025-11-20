A- A+

FAMOSAS Virginia Fonseca ultrapassa Victoria Beckham e é a WAG mais rica do mundo; veja ranking Namorada de Vini Jr., influencer brasileira acumula fortuna com influência digital, produtos de mídia e marca de cosméticos

Cerca de US$ 78 milhões (o equivalente a R$ 415 milhões). Exatamente, seria este o valor da fortuna de Virginia Fonseca, que a tornaria a WAG, sigla para esposa ou namorada de atleta, mais rica do mundo — ela, no caso, de Vini Jr., jogador do Real Madrid.



Também não podia se esperar nada muito diferente de uma posição de destaque da influencer, que tornou-se uma empresária de sucesso. O dado é de um ranking realizado pela Glam Set & Match.

A fortuna de Virginia faria com que ela ultrapassasse figuras conhecidas como Victoria Beckham, mulher do jogador David Beckham; Anna Lewandowska, casada com o jogador de futebol Robert Lewandowski; e Antonela Roccuzzo, esposa do craque Lionel Messi.





Veja a seguir o ranking.

1. Virginia Fonseca

Patrimônio Líquido: US$ 78 milhões Namorada de Vinicius Junior

2. Victoria Beckham

Patrimônio Líquido: US$ 70 milhões Cônjuge de David Beckham

3. Anna Lewandowska

Patrimônio Líquido: US$ 63 milhões Cônjuge de Robert Lewandowski

4. Leigh-Anne Pinnock

Patrimônio Líquido: US$ 27 milhões Cônjuge de Andre Gray

5. Sloane Stephens (empate)

Patrimônio Líquido: US$ 20 milhões Cônjuge de Jozy Altidore

5. Antonela Roccuzzo (empate)

Patrimônio Líquido: US$ 20 milhões Cônjuge de Lionel Messi

5. Perrie Edwards (empate)

Patrimônio Líquido: US$ 20 milhões Cônjuge de Alex Oxlade-Chamberlain

8. Coleen Rooney

Patrimônio líquido: US$ 19 milhões Cônjuge de Wayne Rooney

9. Becky G

Patrimônio líquido: US$ 17 milhões Parceiro: Sebastian Lletget

10. Christine Lampard

Patrimônio líquido: US$ 13 milhões Cônjuge de Frank Lampard

Fortuna de Virginia Fonseca

Virginia sempre gostou de compartilhar a sua rotina cercada de luxo, compartilhada com mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. Ela, aliás, é a pessoa com maior influência digital no Brasil, com mais de 815 milhões de ações, segundo um levantamento da Comscore de março deste ano.

A sua mansão em Goiânia, comparada por fãs a um shopping center pelo tamanho e estrutura, foi construída quando ainda era casada com Zé Felipe. O imóvel abriga estúdios de gravação, áreas de lazer e ambientes de alto padrão. Outro lugar que recorrentemente aparece nas publicações é a casa de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, que foi comprada por R$ 27 milhões.

Virginia tem ainda um jatinho particular, Cessna Citation Sovereign, avaliado entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões. A aeronave, com capacidade para dez pessoas, leva a sigla PS-MZV, formada pelas iniciais dos nomes de Virginia e dos filhos.

Em depoimento à CPI das Bets, em maio deste ano, no Senado Federal, Virginia revelou que uma de suas empresas, a WePink, faturou cerca de R$ 750 milhões no último ano. “Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando divulguei (bets) e tenho a minha empresa. (…) Ano passado (a minha empresa) faturou R$ 750 milhões, se não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não”, disse Virginia ao ser interrogada.

Veja também