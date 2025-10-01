Qua, 01 de Outubro

CELEBRIDADES

Virginia Fonseca vai novamente à mansão de Vini Jr. em Madri e já prepara sauna e piscina

Influencer vai aproveitar o dia com amigos na casa do jogador do Real Madrid

Virginia Fonseca visita Madri pela terceira vez apenas neste mês de setembroVirginia Fonseca visita Madri pela terceira vez apenas neste mês de setembro - Foto: Reprodução/Instagram

Pelo jeito, Virginia Fonseca está realmente encantada por Madri. Esta já é a terceira vez apenas neste mês que a influencer visita a capital espanhola — justamente onde vive Vini Jr., apontado como seu possível affair. Aproveitando a estadia na cidade, ela decidiu passar mais alguns dias na mansão do jogador do Real Madrid, como já teria feito em outras ocasiões, segundo observações de internautas atentos.

Em stories no Instagram, a influencer mostrou que está na casa do jogador com a amiga, Duda Freire, que também a acompanhou na estadia, compartilhando alguns registros no local.

''Achei que a gente iria passear, mas chegou Duda e Lígia aqui para fazer o quê? Treinar. Depois sauna, uma piscininha e esse é o nosso rolê hoje'', comentou Virginia ao mostrar registros na mansão.

Antes, ela já havia publicado vídeos no closet de Vini. “Bom dia! Já cheguei. Estou em Madri. Cheguei já tem um tempo, estava só arrumando as coisas e tomando banho”, afirmou ela em um vídeo.

Virginia tem preferido não comentar sobre o suposto affair com o jogador de futebol. “Madri é muito legal. Fui lá, tô solteira. Eu fui lá passear. Fui lá visitar o estádio. O Hebert (amigo de Virginia) é muito fã (do time espanhol, Real Madrid), precisava levar meu amigo lá para conhecer. Precisava fazer isso por ele”, disse ela em uma entrevista ao portal Leo Dias.

