Ter, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NÃO DECOLOU

Virginia Fonseca descarta namoro com Vini Jr. após conversas do jogador com outra mulher vazarem

A influenciadora digital afirmou ao jornalista Leo Dias que não tinha nada sério com o jogador de futebol

Reportar Erro
Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntosVirginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos - Foto: Reprodução/Instagram

O romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim antes mesmo de ser oficializado. Segundo o jornalista Leo Dias, a influenciadora digital negou a possibilidade de engatar um namoro com o jogador de futebol.

Durante o programa “Melhor da Tarde” desta terça-feira (7), Leo Dias exibiu ao vivo o print da conversa que teve com Virginia pelo WhatsApp. A rainha de bateria da Grande Rio destacou que nunca esteve em um relacionamento sério com o atleta do Real Madrid. 

“Eu e o Vini estávamos nos conhecendo, né? A gente não tinha nada sério, mas agora não temos mais nada mesmo. Nem algo sério, nem algo não sério”, escreveu a influenciadora em mensagem enviada ao jornalista, com direito a emojis de risos. 

Leia também

• Espetáculo "Sagração", de Deborah Colker, sobe ao palco do Teatro Guararapes

• "Caramelo": como foi a escalação de Amendoim, vira-lata protagonista do filme da Netflix

• Priscila Senna lança primeira faixa de show gravado no Marco Zero, com participação de Simone Mendes

O ponto final do affair veio após o vazamento de conversas entre o jogador de futebol e a modelo brasileira Day Magalhães. A troca de mensagens, com direito a pedidos de fotos e chamadas de vídeo, teria ocorrido ao mesmo tempo em que Vini Jr. e Virginia iniciavam uma aproximação. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter