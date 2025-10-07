A- A+

NÃO DECOLOU Virginia Fonseca descarta namoro com Vini Jr. após conversas do jogador com outra mulher vazarem A influenciadora digital afirmou ao jornalista Leo Dias que não tinha nada sério com o jogador de futebol

O romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim antes mesmo de ser oficializado. Segundo o jornalista Leo Dias, a influenciadora digital negou a possibilidade de engatar um namoro com o jogador de futebol.

Durante o programa “Melhor da Tarde” desta terça-feira (7), Leo Dias exibiu ao vivo o print da conversa que teve com Virginia pelo WhatsApp. A rainha de bateria da Grande Rio destacou que nunca esteve em um relacionamento sério com o atleta do Real Madrid.

“Eu e o Vini estávamos nos conhecendo, né? A gente não tinha nada sério, mas agora não temos mais nada mesmo. Nem algo sério, nem algo não sério”, escreveu a influenciadora em mensagem enviada ao jornalista, com direito a emojis de risos.

O ponto final do affair veio após o vazamento de conversas entre o jogador de futebol e a modelo brasileira Day Magalhães. A troca de mensagens, com direito a pedidos de fotos e chamadas de vídeo, teria ocorrido ao mesmo tempo em que Vini Jr. e Virginia iniciavam uma aproximação.

