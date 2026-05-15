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FAMOSOS Mãe de Virginia Fonseca manda "indireta" sobre fidelidade antes de anúncio do término com Vini Jr Seguidores citam possível "mensagem oculta" feita por Margareth Serrão ao jogador de futebol, com quem Virginia namorava há 7 meses

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, compartilhou por meio dos Stories no Instagram, na madrugada desta sexta-feira (15), uma reflexão sobre fidelidade. A publicação foi feita poucas horas antes de a filha anunciar o fim do namoro com Vini Jr. O fato repercutiu nas redes sociais e foi interpretado por internautas como uma possível mensagem "indireta" relacionada ao término.

O texto compartilhado por Margareth é atribuído ao Padre Marcos Rogério e aborda valores considerados essenciais nos relacionamentos.

"Hoje em dia, muita coisa essencial é chamada de ultrapassada. Amar com compromisso, ser fiel, cuidar da família, educar os filhos, caminhar com Deus. Mas princípios não saem de moda. São eles que sustentam a vida quando tudo desmorona. Quem escolhe andar com Deus talvez não ande com a maioria, mas anda com direção. E isso faz toda a diferença", dizia a publicação.

"Está aí uma mensagem indireta?", questionou um internauta, por meio do Instagram. "Olha o recadinho oculto aí", especulou mais uma pessoa. "Será que é indireta?", perguntou outro usuário.

Na manhã desta sexta-feira (15), Virginia Fonseca usou as redes sociais para comunicar aos seguidores o fim do relacionamento com o jogador do Real Madrid. Num longo desabafo, a influenciadora afirmou que viveu a relação de forma intensa e sem abrir mão de quem é.

“Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, iniciou o texto publicado pela influenciadora.

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