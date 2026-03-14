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FAMOSOS Virginia Fonseca, Zé Felipe e os filhos do casal pegam virose: como a doença se espalha A influenciadora afirmou ter pego a infecção da filha mais velha que também apresentou sintomas da doença

Por meio de seu Instagram, o cantor Zé Felipe afirmou que começou a apresentar sintomas de virose. Ele está viajando com os três filhos, Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três anos, e José Leonardo, de um ano, que passaram mal no último final de semana.

A mensagem de Albert Einstein para viver feliz: "Não podemos resolver um problema da mesma forma que o criamos."

"Hoje acordei um pouco com indisposição. Estou passando mal, um pouquinho de dor de barriga também", disse ele.

O relato ocorre apenas alguns dias depois de Virginia Fonseca, mãe das crianças, reclamar de mal-estar e dizer que pegou a virose da filha mais velha.

"Vocês que adivinhem quem pegou virose da Maria Alice, mas só uma chance, hein?", brincou ela também pelas redes sociais.

A influenciadora, inclusive, relatou que estava com dificuldades para se alimentar depois da doença.

"É natural que o corpo perca o apetite durante e logo após uma virose, mas é fundamental garantir a ingestão mínima de nutrientes. Evitar comer adequadamente pode enfraquecer o organismo, atrasar a recuperação e aumentar o risco de complicações", explica o nutricionista Thyago Nishino.





O especialista ainda afirma que é importante se manter hidratado principalmente nas primeiras horas depois de passar mal para evitar a desidratação. E sugere a alimentação de refeições leves, como sopas, caldos nutritivos, frutas e vitaminas para fornecer nutrientes e proteínas essenciais.

Por que a virose pode se espalhar tão facilmente?

A transmissão da virose normalmente se dá pela via fecal-oral. Ou seja, pela ingestão de água ou alimentos contaminados, como frutos do mar mal preparados ou lavados com água imprópria para consumo. O contato com água contaminada no mar, rios ou piscinas também representa um risco significativo.

Zé Felipe, por exemplo, disse que iria tomar um banho de mar para dar uma renovada na energia.

Além disso, a contaminação pode ocorrer pelo contato direto com pessoas infectadas ou superfícies contaminadas: — Em alguns casos, especialmente em ambientes fechados, partículas de vômito ou fezes podem se dispersar pelo ar, contribuindo para a transmissão e por isso que é tão frequente que vários membros da mesma família peguem um seguido do outro.

Tratamento

O tratamento é focado em evitar a desidratação por meio da ingestão de líquidos e solução de sais de reidratação oral ou fluidos endovenosos, em casos mais graves, enquanto o próprio sistema imunológico combate a virose. Medicamentos podem ser utilizados quando indicados para auxiliar nos sintomas, como remédios para enjoo e analgésicos nos casos de cólicas.

Como se proteger?

De modo mais amplo, para se proteger de doenças infecciosas gastrointestinais, o Ministério da Saúde recomenda:

Lavar sempre as mãos com sabão e água limpa principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos, após ir ao banheiro, após utilizar transporte público ou tocar superfícies que possam estar sujas, após tocar em animais, sempre que voltar da rua, antes e depois de amamentar e trocar fraldas;

Lavar e desinfetar as superfícies, os utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos;

Proteger os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais (guarde os alimentos em recipientes fechados);

Tratar a água para consumo (após filtrar, ferver ou colocar duas gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água, aguardar por 30 minutos antes de usar);

Não utilizar água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber;

Evitar o consumo de alimentos crus ou mal cozidos (principalmente carnes, pescados e mariscos) e alimentos cujas condições higiênicas, de preparo e acondicionamento, sejam precárias;

Ensacar e manter a tampa do lixo sempre fechada; quando não houver coleta de lixo, este deve ser enterrado em local apropriado;

Usar sempre o vaso sanitário, mas se isso não for possível, enterrar as fezes sempre longe dos cursos de água;

Evitar o desmame precoce, já que manter o aleitamento materno aumenta a resistência das crianças contra as diarreias.

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