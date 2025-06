"Falta" de Virginia Fonseca em feijoada da Grande Rio deixa web irritada: "Rainha EAD"

A- A+

Basta entrar em qualquer publicação da Acadêmicos do Grande Rio, de Duque de Caxias, para ver uma série de internautas ainda consternados com o fato de a nova rainha de bateria, Virginia Fonseca, ainda não ter dado o ar da graça na quadra da escola de samba junto aos integrantes.



A “falta” da influencer, anunciada no mês passado pela agremiação, foi bastante sentida no início do mês, durante uma feijoada realizada na cidade da Baixada Fluminense. E as críticas seguem até hoje.

De fato, Virginia esteve com os integrantes logo no dia em que foi anunciada. Porém, a presença da influencer era muito esperada no dia do evento tradicional, realizado no dia 1° deste mês. “A rainha tá aprendendo a sambar pra aparecer?”, questionou uma internauta.



“O nosso tambor pesa uma tonelada, mas a nossa decepção com a escolha da rainha pesa 2x mais. Nosso manguebeat merecia mais”, comentou uma torcedora da Grande Rio. “Só falta a rainha entrar no ritmo também, né? Onde ela estava no dia da feijoada? Divulgando tigrinho?”, ironizou uma terceira em publicação recente.

“Cadê a rainha EAD?” foi um outro comentário que foi muito replicado nas publicações da agremiação no Instagram.

Ao anunciar para seus seguidores que estava assumindo o posto cobiçadíssimo no carnaval carioca, Virginia escreveu: “Alô, comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na Grande Rio. Que seja o início de uma história linda. O nosso carnaval já começou! Toda honra e glória a Deus. 2025 é nosso, e 2026 também”.

Apesar de muitos elogios e felicitações de alguns famosos e fãs, o anúncio também repercutiu negativamente entre diversos internautas, que questionaram o real envolvimento da influencer com o Carnaval.

