mansão Virgínia impressiona seguidores ao mostrar mansão nova e chama atenção de Anitta Influenciadora é casada com o cantor Zé Felipe, com quem tem duas filhas

Virgínia Fonseca impressionou seus seguidores ao compartilhar imagens de sua mansão nova, em Goiânia. "Sei que vocês amam", começou a influenciadora no registro pelo qual ela faz um tour no imóvel. Virgínia mostra diversas partes da casa e vai tecendo comentários.

"Nossa oliveira centenária que teve que podar pra transportar, mas ela tá crescendo, graças a Deus está ficando linda", diz Virgínia ao mostrar a árvore na entrada da mansão. Ela continua. "Saindo do meu quarto e do Zé, tem um jardim de inverno que já está praticamente pronto. Ele é climatizado, vai ser bem legal pra descansar".

A visita guiada gerou vários comentários de pessoas impressionadas com as obras. Uma delas foi a cantora Anitta. "Miga, deixa eu ficar nesse spa uns dias que eu estiver no Brasil? Bjos love u", escreveu a cantora. "Vem! Já vou deixar um quarto pronto procê", respondeu Virgínia.

Os elogios se seguiram. "Casa não, né? Resort, hotel fazenda, mini cidade, residencial", brincou Rafael Uccman. "Gente, sobe de carrinho de folge! Me xingou de pobre em 30 línguas", disse outra seguidora.

Veja a seguir:



