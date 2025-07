Virginia, Lorena Maria e cia: quem são as solteiras, mães e milionárias que bombam na web

A- A+

Há algo em comum entre mulheres como Virginia Fonseca, Lorena Maria, Julia Sousa — conhecida como Preta Rara —, Eduarda Gutierrez e Giovanna Roque. Todas elas são empresárias ou criadoras de conteúdo (ou ambas) muito bem-sucedidas, mães e ficaram solteiras recentemente, em términos que ganharam grande repercussão nas redes sociais. Essas coincidências foram apontadas por internautas que acompanham atentamente suas publicações.

“São mulheres poderosas e inteligentes”, ressalta um internauta. A exposição da vida dessas mulheres não deixa mentir. Somente no ano passado, a WePink, uma das empresas de Virginia, atingiu um faturamento de cerca de R$ 750 milhões, o que surpreendeu os internautas.

Mãe de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses, Virginia se separou recentemente de Zé Felipe. Ao anunciarem a separação, eles afirmaram que mantiveram a amizade. “Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, dizia o texto publicado por eles no Instagram.







No Instagram, Virginia é acompanhada por quase 53 milhões de seguidores e é considerada uma das influencers mais populares da plataforma. Já Eduarda Gutierrez, que se separou recentemente do cantor Anderson Neiff após expor um caso de traição em suas redes, com quem teve a filha Maitê Maria, soma 7 milhões de seguidores.

Ex-namorada de MC Daniel, Lorena Maria ganhou a simpatia do público. Pais do pequeno Rás, a empresária e o funkeiro anunciaram recentemente que estavam dando um ponto final na relação. Ela também gerencia as marcas UsebadgalL, de produtos cosméticos, e BadGalMaria, que comercializa peças íntimas voltadas para o público feminino. A influencer mesma costuma estrelar campanhas da marca, utilizando as roupas que são vendidas.

Também seguida por 4 milhões de pessoas, Preta Rara comunicou duas semanas atrás o fim do relacionamento com o influencer William Kennedy. “Por favor, não me vinculem a mais nada que tenha a ver com ele em relação a relacionamento. Temos uma filha (Tiana) juntos, então peço respeito, mas não estamos mais em um relacionamento”, escreveu ela. “Não houve traição, nem nada do tipo. Ele está seguindo a vida dele. Já estava conversando com outras pessoas dentro da minha casa, enquanto ainda tentávamos nos resolver.”

Giovanna Roque, por sua vez, já viveu dois términos com MC Ryan SP. Em maio, os dois — que são pais de uma filha, Zoe — comunicaram que não estavam mais juntos. “Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo”, comentou ela sobre o término. Nas redes, a influencer e empresária é seguida por 2,6 milhões de pessoas.

