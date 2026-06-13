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COPA DO MUNDO Virginia mostra seu quarto em hotel de luxo nos EUA para Copa do Mundo: "Apartamento imenso" A influenciadora, que está em Nova York há cerca de uma semana, recebeu um "upgrade" do hotel, passando para uma acomodação maior

A influenciadora Virginia Fonseca chegou à Nova York, nos Estados Unidos, há cerca de uma semana, para se preparar para a cobertura da Copa do Mundo. Acompanhada de sua equipe e amigos, ela mostrou em suas redes sociais, na noite de sexta-feira, seu novo quarto de hotel.

Hospedada em um hotel de luxo, na cidade onde ocorre o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa, neste sábado, contra o Marrocos, Virginia mostrou seu novo quarto. Em seus stories, ela contou aos seguidores que recebeu um "upgrade" do hotel, passando para um quarto maior. Um "apartamento imenso", segundo ela.

Nos vídeos publicados nas redes, ela mostra as dependências do quarto: lavabo, duas suítes, cozinha completa, sala de estar e sala de jantar.

Virginia atuará na Copa do Mundo 2026 em parceria com o programa "Domingão com Huck", da TV Globo. A influenciadora será a responsável por mostrar bastidores, além do cotidiano na cidade, como rotina de compras e restaurantes.

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