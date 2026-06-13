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COPA DO MUNDO

Virginia mostra seu quarto em hotel de luxo nos EUA para Copa do Mundo: "Apartamento imenso"

A influenciadora, que está em Nova York há cerca de uma semana, recebeu um "upgrade" do hotel, passando para uma acomodação maior

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Virginia mostra seu quarto em hotel de luxo nos EUA para Copa do Mundo: 'apartamento imenso'Virginia mostra seu quarto em hotel de luxo nos EUA para Copa do Mundo: 'apartamento imenso' - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca chegou à Nova York, nos Estados Unidos, há cerca de uma semana, para se preparar para a cobertura da Copa do Mundo. Acompanhada de sua equipe e amigos, ela mostrou em suas redes sociais, na noite de sexta-feira, seu novo quarto de hotel.

Hospedada em um hotel de luxo, na cidade onde ocorre o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa, neste sábado, contra o Marrocos, Virginia mostrou seu novo quarto. Em seus stories, ela contou aos seguidores que recebeu um "upgrade" do hotel, passando para um quarto maior. Um "apartamento imenso", segundo ela.

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Nos vídeos publicados nas redes, ela mostra as dependências do quarto: lavabo, duas suítes, cozinha completa, sala de estar e sala de jantar.

Virginia atuará na Copa do Mundo 2026 em parceria com o programa "Domingão com Huck", da TV Globo. A influenciadora será a responsável por mostrar bastidores, além do cotidiano na cidade, como rotina de compras e restaurantes.

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