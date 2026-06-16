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ENCONTRO Virginia posa com empresário bilionário em NY; conheça Jacob Arabo, 'o rei dos relógios de luxo' Influenciadora digital encontra magnata nos EUA e pede para que seguidores encham de comentários positivos a rede social dele

Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores, na última segunda-feira (15), um registro ao lado do empresário Jacob Arabo durante sua passagem por Nova York, nos Estados Unidos.

A influenciadora digital, de 27 anos, está na cidade americana para acompanhar compromissos relacionados à Copa do Mundo 2026 — ao longo do campeonato de futebol, ela será estrela de um quadro de entretenimento no programa " Domingão com Huck", da TV Globo.

Na imagem publicada nas redes sociais, Virginia aparece usando uma camiseta da WePink, sua marca de cosméticos, enquanto posa ao lado do executivo num dos escritórios da Jacob & Co. Ao fundo, é possível identificar a logomarca da empresa e a fotografia de um dos relógios produzidos pela grife.

Mas afinal, quem é Jacob Arabo?

Conhecido internacionalmente no mercado de luxo, Jacob Arabo é o fundador da Jacob & Co., fabricante de joias e relógios de alto padrão que se tornou referência por seus modelos extravagantes e de design sofisticado. Ao longo das últimas décadas, suas criações passaram a ser usadas por artistas, atletas e empresários conhecidos mundialmente.



Entre os clientes associados à marca estão nomes como o rapper Jay-Z, o jogador Cristiano Ronaldo e o ex-boxeador Floyd Mayweather Jr., todos frequentemente vistos com peças da joalheria. Segundo o fundador, os relógios da marca são "peças de arte" decoradas minuciosamente com pedras preciosas, algo que eleva o preço dos acessórios, todos na casa dos milhões de dólares.



Na ocasião em que encontrou Virginia em seu escitório, Jacob usava um relógio avaliado em US$ 9 milhões, o equivalente a R$ 45,8 mil. A peça mais cara da marca é feita com ouro amarelo e diamantes lapidados. O mostrador exibe dois turbilhões independentes, com outros diamantes raros.

Nascido no Uzbequistão, Arabo se mudou ainda adolescente para os Estados Unidos. Depois de iniciar a carreira no setor joalheiro em Nova York, fundou a Jacob & Co., em 1986. Desde então, transformou a empresa numa das marcas mais reconhecidas do segmento de luxo, especialmente entre colecionadores de relógios e celebridades.

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