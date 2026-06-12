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voltaram? Virginia posta rosas no Dia dos Namorados, e comentário de Vini Jr. levanta rumores de reconciliação Influenciadora e o camisa 7 da seleção brasileira namoraram por sete meses; relacionamento chegou ao fim em maio deste ano

A influenciadora Virginia Fonseca publicou fotos com um buquê de rosas vermelhas e um par de brincos na tarde desta sexta-feira (12), comemorando o Dia dos Namorados.

O ex-namorado da empresária, o jogador Vini Jr., comentou a publicação com um emoji de coração, aumentando os rumores de uma possível reconciliação entre o casal.

Nos stories do Instagram, Virginia disse que não esperava ganhar um presente na data: "Confesso que por essa eu não esperava, mas gostei".

Os rumores surgiram a partir de uma publicação de um dos assessores do camisa 7 da Seleção Brasileira. Em imagens divulgadas por Felipe Gordo, é possível perceber que o atacante e a influenciadora estavam em um local semelhante durante um jogo da NBA, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (8).

No entanto, na quarta-feira (10), Virginia apagou as fotos do feed do Instagram com Vini Jr., após quase um mês do fim do relacionamento.

Relembre a história do casal

O namoro durou cerca de sete meses, de outubro de 2025 a maio deste ano. Porém, os boatos sobre um possível relacionamento entre a influenciadora e o jogador começaram meses antes, após o fim do casamento de Virginia com o cantor Zé Felipe, devido às várias viagens realizadas por ela a Madri, na Espanha, onde Vini mora.

Antes do pedido oficial, em outubro, uma modelo brasileira divulgou supostas conversas com o jogador, o que motivou o fim do envolvimento entre eles. Depois do episódio, no entanto, os dois reataram e anunciaram oficialmente o relacionamento. Em maio deste ano, Virginia anunciou o término no Instagram.

Veja o post de Virginia à época

"Eu sempre vou me permitir viver.

Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou.

Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito

permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação.

Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer.

Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho.

Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha!

Obrigada."

Story da influenciadora comunicando o fim do relacionamento. Foto: Reprodução / @virginia

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