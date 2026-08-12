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Virginia se despede da Grande Rio em publicação nas redes sociais: 'coração apertado'

Influenciadora afirmou que tempo será dedicado à família e às empresas

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Virginia Fonseca foi rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de SapucaíVirginia Fonseca foi rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta quarta-feira para se despedir da Grande Rio, escola na qual era Rainha de Bateria desde o ano passado. Na publicação, ela destacou que tem repensado diversas escolhas e que decidiu se dedicar mais aos filhos, às empresas e a todas as pessoas que "arracam" seu "melhor sorriso". A motivação, segundo ela, é a busca por viver um "tempo de qualidade".

Em relação à agremiação, Virginia agradeceu a oportunidade de desfilar pela vermelho e branco, destacando que não poupou "esforços" para entregar o "melhor".

"Então, venho com o coração apertado e cheio de verdade, me despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio. E antes de qualquer palavra, quero agradecer ao Carnaval e à Grande Rio por me permitirem sentir essa magia de perto. É uma experiência única viver o maior espetáculo da terra".

A empresária acrescentou que a escola a tratou como "uma verdadeira rainha", fazendo com que ela se sentisse em casa, "amada, protegida e, acima de tudo feliz".

"Entre vaias e aplausos, a gente caminhou junto, de mãos dadas e com muita coragem dos dois lados. Reconheço também o peso disso. Sei o quanto é exaustivo, o quanto exige presença, o quanto pede comprometimento e, como disse anteriormente, não sei fazer nada pela metade. Isso é ter respeito por todos os que me apoiaram nessa jornada. A menina de Governador Valadares nunca imaginou estar em um lugar tão incrível. Não foi uma decisão fácil, mas uma decisão honesta e sincera!", escreveu.

Em especial, ela agradeceu a colaboração de Jayder Soares:

"Você é o melhor. Eu amo você, o seu protecionismo, principalmente, o seu cuidado para que tudo seja perfeito", completou.

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