virgínia e zé felipe Assessoria de Virgínia Fonseca nega traição como motivo de término com Zé Felipe Em comunicado para a coluna GENTE, da revista Veja, a assessoria nega que tenha acontecido um caso de traição na relação

A assessoria da influncer Virgínia Fonseca se pronunciou, nesta quarta (28), acerca do motivo do término com o cantor Zé Felipe.

Em comunicado para a coluna GENTE, da revista Veja, a assessoria nega que tenha acontecido um caso de traição na relação.

"Durante todo o tempo em que estiveram juntos, Zé Felipe e Virgínia sempre primaram pela lealdade. A mesma que os fez anunciar a separação” confirmou a nota.

O ex-casal anunciou o fim de seu relacionamento por meio de suas redes sociais na última terça (28), e pediram compreensão diante da decisão.

"Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”escreveram.

