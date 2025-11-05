A- A+

NOMES Virginia, Viih Tube e Maíra Cardi: veja famosas que deram aos filhos 'nomes comuns' de lista do IBGE Maria, José, Eloá e Ravi estão entre os mais foram escolhidos para crianças entre 2020 e 2022, segundo instituto

Influencers como Virginia Fonseca e Viih Tube podem até lançar muitas modas, mas, quando o assunto é o nome dos filhos, foram elas que seguiram tendências já bem populares.

A primeira e o ex-marido, Zé Felipe, batizaram os filhos de “Maria” e “José”, dois dos nomes mais tradicionais e muito escolhidos no país.

Já a segunda optou por “Ravi”, que figura entre os 30 mais usados entre 2020 e 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a ferramenta divulgada pelo IBGE, “Maria” — nome de Maria Alice e Maria Flor, filhas da influencer — é o mais comum do país, batizando 12.284.478 pessoas.

Entre 2020 e 2022, também liderou as escolhas, com 571.118 registros. Já “José” aparece como o nome masculino mais recorrente nas últimas décadas: 5.164.752 pessoas, sendo 116.381 apenas no último período computado.

Virginia afirmou em uma entrevista ao portal Leo Dias que o nome do pequeno era uma homenagem ao avô, Leonardo:

“Se for menino, será José Leonardo. É uma homenagem para o Leo, e o Zé também disse que se fosse menino queria o nome dele. Então, será um nome especial”.

Apesar de “Ravi” — nome do filho de Viih Tube e Eliezer — não estar entre os mais populares do país, ele figurou entre as preferências no último ciclo, com 52.808 registros. O casal tem ainda a pequena Lua.



Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, também seguiram essa tendência. Escolheram Eloah para a filha, que nasceu no mês passado. Esta variação, com H, porém, não aparece no ranking. Já a forma original, Eloá, foi registrada 57.128 vezes nos dois últimos anos da pesquisa.

“Bernardo”, que nomeia o filho de Dani Calabresa, também aparece na lista: é o 20º mais usado entre 2020 e 2022, com 67.937 registros.

Já “Ana”, escolhido por Chay Suede e Laura Neiva, ocupa a segunda posição entre os nomes femininos mais comuns, atrás apenas de “Maria” na pesquisa.

Veja também