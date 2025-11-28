A- A+

CELEBRIDADES Bênção para namoro e grude com os filhos: como é a relação de Virginia com a mãe de Vini Jr. Relacionamento com a sogra chama atenção especialmente após supostas indiretas de Poliana, mãe de Zé Felipe, para a ex-nora

É só chamego a relação entre a influencer Virginia Fonseca e a sua sogra, Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr. As duas têm estreitado cada vez mais a relação enquanto a também empresária está hospedada com os filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, do frutos do antigo casamento com o cantor Zé Leonardo — na casa da matriarca, no Rio de Janeiro. O relacionamento, entretanto, já chama atenção também por conta das supostas indiretas de Poliana Rocha, a ex-sogra, para ela.



Virginia tem passado os dias na casa de Fernanda enquanto fica no Rio para participar dos ensaios da Grande Rio, escola que defenderá na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria no ano que vem. Em parte deste período em que se estabeleceu na residência, a influencer viu que os filhos também se aproximaram um tanto de sua sogra.



Aliás, a mãe do jogador do Real Madrid tem acompanhado a nora em alguns dos eventos de teste da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio. Elas também fazem exercícios físicos juntos.

Virginia até mostrou que as Marias estavam nadando na piscina com Fernanda — isso porque a família já havia ido para a praia juntos. “E a mama, coitada, desde a praia não está tendo um minuto de paz. As duas grudaram nela de um jeito”, comentou em um story, no Instagram.



“Mama”, aliás, é o jeito que Virginia tem chamado Fernanda dada a amizade entre as duas. Os internautas perceberam o apelido quando a influencer publicou o registro de uma troca de mensagens com a sua sogra em que ela mandou uma foto do almoço pronto. “Eu na massagem, minha sogra manda (uma foto do almoço)… Que vontade absurda de sair correndo pra comer tudo da mesa”, brincou ela.

Em outubro, Fernanda esteve em Madri em meio à confirmação do namoro de Vini com Virginia. Margareth Serrão, mãe de Virginia, também esteve por lá, simbolizando a união entre as famílias em torno do relacionamento. As duas até saíram para se divertir juntas nas ruas da capital espanhola.



Mas, segundo alguns internautas, nem tudo seria flores. Repercutiu no TikTok um vídeo de uma partida do Real Madrid em que Fernanda assistia ao jogo ao lado de Margareth. Em certo momento, a influencer vira o celular para gravar na direção da sogra, que teria ficado com uma expressão surpresa na avaliação de alguns comentários. A cena levantou algumas dúvidas sobre a exposição e o fato de a mãe do jogador não estar habituada a aparecer com tanta frequência nas gravações.

Incentivo para namoro

Discreta e com perfis fechados nas redes sociais, Fernanda Cristina foi a pessoa que mais incentivou o filho a se manifestar publicamente após a modelo Day Magalhães expor conversas íntimas que vinha mantendo com ele enquanto o rapaz se relacionava com Virginia Fonseca. O caso se transformou em polêmica e rapidamente ganhou o noticiário na imprensa internacional. Na esteira da celeuma, a equipe de Virginia anunciou que o affair entre os dois “nunca foi algo sério” e que o casal “não estava mais se conhecendo”.



Até que... Vini Jr decidiu seguir o conselho da mãe, como noticiou o jornal Extra, e usou, então, as redes sociais para realizar um pedido de desculpas publicamente, com uma menção direta a Virginia Fonseca. “Vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, reforçou o jogador, no comunicado compartilhado por meio do Instagram.

Depois de ter reconhecido a traição — e afirmado, na tal postagem no Instagram, que havia “se descuidado” e que estava pronto para “zerar tudo, sem mentiras, sem brigas, sem máscaras” —, o esportista enviou, igualmente com a ajuda da mãe, que vive na capital fluminense, um buquê de flores e uma carta para a casa da influenciadora digital. E, pronto, a reconciliação entre o casal foi feita.

De lá pra cá, Virginia e a sogra, como seguidores vêm chamando em tom de brincadeira, não param de se aproximar. Em vídeo publicado por meio dos Stories no Instagram, a influencer chamou Fernanda de “inimiga do fim”, mostrando que a mãe do jogador normalmente é sempre a última pessoa a deixar qualquer festa.

Veja também