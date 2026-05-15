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CELEBRIDADES Vini Jr. deixou comentário em publicação de Virginia um dia antes do término; entenda Jogador de futebol reagiu a uma série de fotos da influenciadora com seu jatinho particular

Vinícius Júnior comentou em uma publicação de Virgínia Fonseca nas redes sociais um dia antes do anúncio do término entre eles. Nesta sexta-feira (15), a influenciadora digital surpreendeu o público ao noticiar o fim do relacionamento com o jogador de futebol.

Na quinta (14), Virgínia publicou no Instagram uma série de fotos de seu jatinho particular, que sofreu uma repaginada. “Olha quem tá de cara nova. Mais minha cara impossível”, escreveu a empresária na legenda.

A aeronave passou por uma mudança no design, ganhando uma pintura com detalhes na cor rosa e as iniciais “VF” estampadas em várias partes. No entanto, chamou atenção o fato da influenciadora ter mantido o adesivo com um desenho que retrata ela, o ex-marido Zé Felipe e os três filhos deles.

De fora da representação de “família feliz”, Vin Jr. marcou presença nos comentários do post. “Pra combinar com o estilo”, escreveu o atleta, com um emoji de coração.

Avaliado em mais de R$ 20 milhões, o jatinho é um modelo Cessna Citation Sovereign, fabricado em 2005. Ele tem capacidade para 11 passageiros.

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