FAMOSOS Quarto de Virginia Fonseca e Vini Jr. em Trancoso tem vista para o mar e diária de R$ 15 mil Influencer e jogador de futebol estão hospedados em hotel com família e amigos; eles receberam Luciano Huck e Angélica para festa no espaço

Virginia Fonseca e Vini Jr. estão aproveitando as belezas de Trancoso neste período de fim de ano. O casal está hospedado, com amigos e com a família, na Reserva Jacumã, um empreendimento de luxo na praia de Jacumã, próximo da região da Praia do Espelho, litoral sul de Trancoso.



O hotel de alto padrão oferece diversas comodidades privativas para os seus hóspedes, e a influencer e o jogador escolheram o que há de melhor. O quarto onde estão acomodados custa cerca de R$ 15 mil a diária.

A acomodação, de acordo com uma descrição do hotel, em “um nível mais alto que as demais” unidades, oferecendo vista ampla do mar.







O espaço tem mais de 100 m² de área privativa, área externa exclusiva com piscina aquecida, banheira de imersão, terraço com rede e jardim privativo. A estrutura, aliás, foi projetada para garantir privacidade e contato direto com a natureza.

Com vista para ao mar e 1 km de extensão de praia, a reserva Jacumã conta com 15 acomodações exclusivas, sendo 12 bangalôs e 3 villas.

Na noite de sexta-feira (26), Virginia e Vini até receberam o casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica — ela, inclusive, viralizou ao dançar com a anfitriã durante uma apresentação do cantor Nattan.

Entre os atrativos do hotel estão piscinas privativas, quadra de tênis, academia, bar, sauna — inclusive com ecosauna — restaurante e heliponto homologado para pouso diurno e noturno.

“Conforto, acolhimento e charme são alguns dos nossos conceitos. Atenção e cuidado com os detalhes também são nossos guias. De forma singular, oferecemos experiências sensoriais, emotivas e marcantes para que os hóspedes tenham uma estadia memorável”, diz o hotel.

