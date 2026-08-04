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Famosos Virginia volta às redes após filhas deixarem o hospital: 'Dia de alta' Publicação foi compartilhada por Zé Felipe em seu perfil. O cantor também acompanhou as filhas durante todo esse período

Virginia voltou às redes sociais na manhã desta terça-feira, 4, depois de acompanhar Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, que receberam alta hospitalar após passarem por uma cirurgia para retirada das amígdalas e da adenoide. A influenciadora havia anunciado uma pausa nas publicações para se dedicar ao pós-operatório das meninas.

Ainda no hospital, Virginia compartilhou um vídeo das filhas já prontas para deixar a unidade. Nas imagens, ela brinca: "Quem está feliz levanta a mão", e as duas respondem animadas ao levantar os braços, cada uma segurando um balão. "Bom dia. Dia de alta", escreveu.

A publicação foi compartilhada por Zé Felipe em seu perfil. O cantor também acompanhou as filhas durante todo esse período.

Após a alta, Virginia seguiu com as crianças para seu apartamento, em São Paulo. Já em casa, mostrou aos seguidores o café da manhã preparado para a família.

Maria Alice e Maria Flor passaram pela cirurgia no último domingo, 2. Na ocasião, Virginia informou que o procedimento havia sido um sucesso e decidiu se afastar temporariamente das redes sociais para acompanhar de perto a recuperação das filhas.

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