A- A+

MÚSICA Virtuosi 2025 anuncia calendário com datas e edições do festival em Garanhuns e Gravatá Temporada do ''Virtuosi na Serra'' acontece dentro da programação do Festival de Inverno de Garanhuns com entrada franca

O Virtuosi, conhecido como um dos festivais de música erudita mais renomados do Brasil, confirmou, nesta quinta-feira (26), que levará emocionantes concertos para as novas edições do evento. A 18ª edição do ''Virtuosi na Serra'' integra o 33° Festival de Inverno de Garanhuns, nos dias 18, 19, 20, 24, 25 e 26 de julho, enquanto a 15ª edição do ''Virtuosi Gravatá'' acontece entre os dias 29 de julho a 2 de agosto de 2025.

Ao todo serão 11 concertos gratuitos sob a direção artística da pianista Ana Lúcia Altino, divididos entre as apresentações de Garanhuns e Gravatá (na Igreja Matriz de Sant’Ana). Segundo a divulgação feita no perfil do festival, o evento promete reunir ''nomes consagrados da música de câmara'', mas ainda não anunciou os artistas que integrarão a programação do Virtuosi de 2025.

Sobre o Virtuosi

Um dos maiores festivais de música de câmara do País começou sua história em 1998. O evento foi criado pelo casal Altino Garcia, incansáveis batalhadores pelo desenvolvimento da música no Brasil. O maestro Rafael (falecido em 2021) e a pianista Ana Lúcia Garcia acreditaram que somente através de um evento desta natureza seria possível fazer música da mais alta qualidade.

O Virtuosi trouxe grandes personalidades e artistas talentosos, contribuindo para o desenvolvimento e enriquecimento cultural do país. Já realizaram mais de 20 edições do festival em Pernambuco, chegando também ao interior do Estado nas cidades de Gravatá, Garanhuns e Belo Jardim, além de eventos especiais como o Virtuosi Brasil, Virtuosi Sem Fronteiras e Virtuosi Século XXI, com masterclasses, oficinas e concertos com instrumentistas de várias nacionalidades.

Veja também