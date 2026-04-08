Festival Virtuosi: concerto ao ar livre no Bairro do Recife abre edição no próximo dia 15 de abril
Programação da 27ª edição do Festival Virtuosi Rafael Garcia terá concertos gratuitos no Teatro de Santa Isabel
Um concerto especial, ao ar livre, sob o bucolismo do Bairro do Recife e assinatura de um dos talentos do violão no País, a instrumentista Gabriele Leite, perfaz o enredo de abertura da 27ª edição do Festival Virtuosi Rafael Garcia, marcado para o próximo dia 15 de abril, na Av. Rio Branco, com acesso gratuito.
A data dá início a mais uma edição do evento que já integra o calendário de música instrumental de Recife.
Dos dias 16 a 18 de abril, no Teatro de Santa Isabel, a programação de concertos segue com vozes e acordes do Brasil e do exterior, inclusive com masterclasses.
Gabriele Leite
Marcada paras as 17h30, a apresentação de Gabriele - paulista, radicada em Nova Iorque - passa pelo erudito e pelo popular, inspitado em seu álbum, o segundo da carreira, "Gunûncho" (Rocinante), com faixas que trazem obras de Chiquinha Gonzaga, Lina Pires de Campos, Tania León e Thea Musgrave.
Leia também
• PC Silva 'vai ganhar o mundo' em turnê que começa no Recife nesta quinta-feira (9)
• Isabela Moraes em "Tem Alguém Aqui" renova em cantorias mais uma tradução de seus 'eus'
O trabalho também é tomado por canções de Garoto, Dilermando Reis, Marco Pereira e Edino Krieger, além de composições autorais de Gabriele - primeira violonista clássica a integrar a lista Forbes Under 30, em 2020, e indicada ao Prêmio da Música Brasileira na categoria Artista Revelação (2024).
O Festival
A partir da sexta-feira (16) até o domingo (18), é no Teatro de Santa Isabel que a programação de concertos do Festival Virtuosi - com produção da Coda e apoio da Prefeitura do Recife, Excelsior e CEPE - segue, e de forma gratuita.
No palco, a 27ª edicão do Virtuosi leva três Sonatas de Brahms, todas número 1 dos intrumentos violino, viola e violoncelo, executadas pelo violista Rafael Altino.
O pianista português Vasco Dantas também se apresenta e faz sua esteria no Recife.
E Gabriele Leite volta a se apresentar, dessa vez ao lado de Rafaell Altino para executar "A História do Tango", de Astor Piazzolla.
Já o concerto de encerramento do festival será com a Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Nilson Galvão, com a soprano paraense Adriane Queiroz como solista.
Novos Talentos
Três solistas selecionados via convocatória também integram a grade do festival e se apresentam no Santa Isabel.
São eles: a flautista pernambucana Sabrina dos Santos, o contrabaixista pernambucano Matheus Cabral e a pianista baiana Alice Casado. Os dois primeiros se apresentarão acompanhados do pianista gravataense Luis Felipe Oliveira.
PROGRAMAÇÃO
XXVII VIRTUOSI RAFAEL GARCIA
14 a 18 de abril de 2026
MASTERCLASS - Viola e canto
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CRIATIVIDADE MUSICAL
Rua da Aurora, 439 - Boa Vista
Dia 14/4, das 10 às 12h - Viola Rafaell Altino
Dia 16/4, das 10h às 12h - Canto Adriane Queiroz
CONCERTO ESPECIAL DO VIRTUOSI
Av. Rio Branco, Recife Antigo
Dia 15/4
17h30
Gabriele Leite, violão
CONCERTOS
TEATRO DE SANTA ISABEL
Praça da República, s/n, Santo Antônio
Dia 16/4
19h
Sabrina dos Santos, flauta
Luis Felipe de Oliveira, piano
19h30
Gabriele Leite, violão
Participação de Rafaell Altino, viola
20h30
Duo Viola & Piano
Rafaell Altino & Vasco Dantas
Dia 17/4
19h
Matheus Cabral, contrabaixo
Luis Felipe de Oliveira, piano
19h30
Sonatas de Brahms Rafaell & Ana Lucia Altino
20h30
Vasco Dantas, piano
Dia 18/4
19h30
Alice Casado, piano
20h
UMA NOITE NA ÓPERA
Adriane Queiroz, soprano
Orquestra Jovem de Pernambuco
Nilson Galvão, regente
SERVIÇO
XXVII VIRTUOSI RAFAEL GARCIA
Quando de 15 a 18 de abril - abertura no Bairro do Recife (Av. Rio Branco) e sequência de concertos no Teatro de Santa Isabel
Acesso gratuito
Informações: @virtuosi // (81) 3203-6023
Inscrição para Masterclass neste link
