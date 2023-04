Virtuosi Rafael Garcia segue até o próximo sábado no Santa Isabel e em outros espaços culturais

A- A+

Integrante cativo do calendário cultural do Estado, o festival Virtuosi iniciou nesta segunda-feira (10) a maratona de concertos gratuitos, no Teatro de Santa Isabel, Mamam, Igreja da Boa Vista e Compaz Dom Hélder Câmara, com programação que inclui, além das apresentações eruditas, masterclasses, oficinas e o Virtuosi Diálogos - voltado a interessados em conhecer sobre o gênero musical.

Para a 24ª edição, o festival, que tem à frente a pianista Ana Lúcia Altino, passa a se chamar Virtuosi Rafael Garcia, em homenagem ao maestro falecido em outubro de 2021, responsável pela direção artística do evento, que segue com programação até o próximo sábado, 15 de abril.





Concertos inéditos no Santa Isabel

Nos próximos dias 13, 14 e 15 de abril, o Virtuosi toma o palco do Teatro de Santa Isabel com concertos inéditos de nomes de peso da música erudita nacional e internacional.



Apresentam-se no espaço o violinista italiano Emmanuele Baldini e o pianista paulista Lucas Thomazinho, entre outras atracões. Também integra a programação a pernambucana Ana Lúcia Altino, que retorna aos palcos após 12 anos, com apresentação ao piano.

Ana Lúcia Altino, coordenadora do Virtuosi

Também no Santa Isabel acontece o Grande Concerto Virtuosi, em celebração com orquestras, cantores, solistas e dançarinos. Já no Mamam serão realizadas as masterclasses, oficina de música para crianças e adolescentes com deficiência e o Virtuosi Diálogos.



No Compaz Dom Hélder Câmara e na Matriz da Boa Vista haverá, respectivamente, apresentação da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob a regência de Nilson Galvão, e o concerto "Ensemble Vocal Cantamus e Collegium Musicum de Recife, sob a regência de Gilson Celerino.

Interessados em participar das masterclasses, do Virtuosi Diálogos e da oficina de música para pessoas com deficiência, devem realizar inscrições no site do festival Virtuosi Rafael Garcia (www.virtuosi.com.br).

Serviço

XXIV Festival Virtuosi Rafael Garcia

Quando: até 15 de abril

Onde: Teatro de Santa Isabel, Matriz da Boa Vista, Compaz Dom Hélder Câmara e Mamam

Acesso gratuito

