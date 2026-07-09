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ERUDITO Virtuosi transforma Gravatá em palco onde a música de concerto encontra o afeto Festival chega à 16ª edição reunindo artistas brasileiros e internacionais em programação gratuita que celebra Benjamin Britten, destaca novos talentos e reafirma a vocação da cidade para a música clássica

Durante três dias, Gravatá volta a trocar o burburinho das montanhas pelo silêncio atento que antecede cada acorde.

Desta quinta (9) até sábado (11), a cidade recebe a 16ª edição do Virtuosi de Gravatá, encontro que faz da Igreja Matriz de Sant'Ana um espaço de celebração da música de concerto, reunindo intérpretes brasileiros e estrangeiros em apresentações gratuitas.

O festival consolidou uma relação afetiva com o município desde sua criação, em 2009. Para a pianista e diretora artística Ana Lúcia Altino, esse vínculo explica a longevidade do projeto.

"A cidade é extremamente hospitaleira, vibra com as emoções que o Virtuosi traz e convida pessoas de várias cidades em torno e até mesmo outros estados para assistirem ao festival. É, na verdade, uma grande festa que acontece na cidade, com uma audiência incrível e extremamente calorosa e receptiva", afirma.

Homenagens e encontros inéditos

A abertura presta homenagem ao compositor inglês Benjamin Britten, um dos nomes decisivos da música erudita do século XX, pela passagem dos 50 anos de sua morte.

Ao lado da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Nilson Galvão, a soprano Gabriella Pace e o violista Gabriel Marin conduzem um programa que culmina com “Les Illuminations”, obra baseada em poemas de Arthur Rimbaud e apresentada pela primeira vez em Pernambuco.

Segundo Ana Lúcia, Britten "renovou a ópera em língua inglesa, criou uma linguagem moderna, mas comunicativa, foi um mestre da escrita vocal" e deixou algumas das composições mais marcantes do século passado. A escolha, portanto, não é apenas comemorativa: também reafirma o diálogo entre tradição e contemporaneidade que marca a identidade do Virtuosi.

No dia seguinte, Gabriel Marin retorna ao palco para um recital ao lado da própria Ana Lúcia Altino. Embora se conheçam há anos, será a primeira vez que os dois dividem a cena como parceiros musicais.

A proposta é percorrer o romantismo por meio de obras de Hans Sitt, Henri Vieuxtemps e Schubert. "Vamos fazer um concerto romântico com peças leves e interessantes", resume a pianista.

Talento pernambucano e nova geração internacional

A programação de sábado começa pela manhã com o recital “França-Brasil”, protagonizado pela mezzo-soprano Virginia Cavalcanti e pelo pianista gravataense Luis Felipe de Oliveira.

A seleção de compositores franceses e brasileiros nasceu da afinidade dos intérpretes. "Luis Felipe é gravataense e podemos dizer que é um filho do Virtuosi", destaca Ana Lúcia.

O encerramento fica por conta da estreia do pianista sino-canadense Tony Yike Yang no festival. Considerado um dos grandes talentos de sua geração, ele apresenta um recital inteiramente dedicado a Franz Liszt, escolha feita pelo próprio músico após uma sugestão da diretora artística.

"Vai ser um encerramento lindo, não somente por ele ser um artista brilhante, mas uma pessoa humana incrível", diz Ana Lúcia sobre o pianista, cuja trajetória também inclui projetos sociais que levam a música clássica a prisões, comunidades africanas e jovens com deficiência visual.



16º Virtuosi de Gravatá - Programação

9 de julho, quinta-feira – 20h

“Homenagem aos 50 anos da morte de Benjamin Britten”

Gabriella Pace (soprano)

Gabriel Marin (viola)

Orquestra Jovem de Pernambuco

10 de julho, sexta-feira – 20h

“Viola: Lirismo & Virtuose”

Gabriel Marin (viola)

Ana Lúcia Altino (piano)

11 de julho, sábado – 11h

“Recital França-Brasil”

Virginia Cavalcanti (mezzo-soprano)

Luis Felipe de Oliveira (piano)

11 de julho, sábado – 20h

“Liszt: O Mago do Piano”

Tony Yike Yang (piano)

SERVIÇO

16º Virtuosi de Gravatá

Quando: Quinta (9) a sábado (11)

Onde: Igreja Matriz de Sant’Ana - Rua Rui Barbosa, Centro - Gravatá-PE

Acesso gratuito

Instagram: @virtuosi

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