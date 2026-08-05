A- A+

SINGLE Vírus Carinhoso transforma memória e ancestralidade em ponto de partida para novo álbum Artista baiano lança o single "Carta aos Ancestrais", primeira amostra do disco "Karkara", em uma obra que une rap, ritmos afro-brasileiros e experiências familiares para refletir sobre luto, herança e continuidade

Às vésperas do Dia dos Pais, o cantor e compositor baiano Vírus Carinhoso apresenta "Carta aos Ancestrais", faixa que inaugura o percurso de seu próximo álbum, "Karkara".

Disponibilizado com apoio da Natura Musical, o trabalho mergulha em temas como ancestralidade, paternidade e permanência, transformando vivências íntimas em narrativa musical.

Natural do Subúrbio Ferroviário de Salvador, o artista vem construindo uma identidade própria ao aproximar rap, afrobeats, amapiano, samba-reggae e música eletrônica.

O resultado dessa mistura é o que ele define como "Música do Gênero Vírus", linguagem que atravessa toda a concepção do novo projeto.

Escolhida para apresentar o universo estético e conceitual de "Karkara", a canção estabelece uma ponte entre aqueles que já partiram e as gerações que chegam.

O lançamento também dialoga simbolicamente com o período que antecede o Dia dos Pais, propondo uma leitura da paternidade marcada menos pela ausência do que pela transmissão de afetos e pela continuidade da vida.

A origem da composição remonta a 2024, quando Vírus Carinhoso registrou uma versão inicial em seu estúdio caseiro.

Posteriormente, a música foi ampliada com um trecho dedicado ao filho, Joia, e ganhou novos contornos com a participação do grupo Aguidavi do Jêje, responsável pelos arranjos de percussão que aproximam a faixa das matrizes musicais afro-brasileiras.

O enredo da obra também nasce de uma coincidência marcante no calendário familiar. O dia 8 de agosto reúne o aniversário do artista, de seu filho e de seu irmão Scank, já falecido.

A convergência dessas datas inspira uma reflexão sobre a convivência entre perda, nascimento e legado afetivo.

Musicalmente, "Carta aos Ancestrais" é conduzida por tambores e camadas percussivas, recebendo ainda a participação das primas Jamile Souza Lima, Elizabeth de Souza e Ana Clara Lima nos vocais do refrão, reforçando o caráter coletivo e familiar da gravação.

A produção é assinada por Vírus Carinhoso em parceria com Silas Barreto, enquanto a mixagem ficou a cargo de Dactes.

O lançamento sucede uma sequência de reconhecimentos na carreira do artista, que já integrou o selo 999, de Baco Exu do Blues, e foi selecionado, em 2024, para o FIFTY DEEP Music Class, iniciativa global do YouTube dedicada a destacar novos talentos da cena do hip-hop. Agora, "Karkara" surge como o próximo capítulo dessa trajetória.

O projeto conta com patrocínio da Natura Musical e do Governo da Bahia, por meio do Fazcultura. A iniciativa também contemplou nomes como Melly, Sued Nunes, Gabi Guedes e Mateus Aleluia, entre outros artistas e projetos culturais.

Sobre a atuação da plataforma, Julia Ceschin, head global de Brand Experience da Natura e Avon, afirma:

“Nestes 20 anos de atuação da plataforma Natura Musical, a música sempre foi o nosso lugar de encontro. Onde a gente se conecta com a nossa história, com as nossas emoções, onde a gente descobre novos jeitos de ver o mundo. Por isso, valorizamos toda a riqueza da música brasileira com projetos que despertem emoções, ecoem narrativas e inspirem atitudes que projetam um futuro plural, inclusivo e sustentável”.

Veja também