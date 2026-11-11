A- A+

Marvel VisionQuest revela retorno de personagem para 'Vingadores: Doutor Destino' em cena pós-créditos Fãs celebram o retorno de Wanda Maximoff ao Universo Cinematográfico da Marvel

Disponibilizado na noite de terça-feira (10), o episódio final de VisionQuest trouxe o retorno de uma personagem querida ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Após mostrar o Visão (Paul Bettany) recobrando as memórias de suas versões anteriores e encontrando os filhos Tommy/Célere (Ruaridh Mollica) e Billy/Wiccano (Joe Locke), a cena pós-créditos do finale completou a família com a revelação de que Wanda (Elizabeth Olsen), a Feiticeira Escarlate, retornará em Vingadores: Doutor Destino.

A sequência que confirmou o retorno da personagem recupera os momentos finais de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, de 2022, em que Wanda sacrifica a própria vida após quase destruir o multiverso. Soterrada em uma montanha, ela é encontrada pelo Doutor Destino (Robert Downey Jr.), que recruta a mãe de Billy e Tommy para usar seus poderes.

Fãs já vinham especulando sobre o retorno de Wanda havia algumas semanas, após a Marvel divulgar pôsteres com as bruxas aliadas ao Doutor Destino, com uma das personagens mascaradas aparecendo com uma pose semelhante à da Feiticeira Escarlate.

Introduzida no MCU em Vingadores: A Era de Ultron, de 2015, Wanda ganhou mais destaque nos anos seguintes, sendo essencial em Capitão América: Guerra Civil (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019). A personagem, então, protagonizou a própria minissérie, WandaVision, de 2021.

Transformada em vilã em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ela muito provavelmente enfrentará o marido e os filhos nas próximas produções do MCU, Vingadores: Doutor Destino, que chega aos cinemas em dezembro, e Vingadores: Guerras Secretas, que tem estreia marcada para 2027.

Fãs celebram o retorno de Wanda

Muito querida pelos fãs do MCU, Wanda causou um alvoroço nas redes com seu retorno.

Citando o poder da personagem, uma fanpage da franquia disse que "os Vingadores começaram a unir suas preces" por causa da aliança entre ela e Destino.

"Tá liberado comemorar", disse outro usuário, que compartilhou a cena pós-créditos no Instagram. Outros internautas ainda usaram inteligência artificial para substituir o jogador argentino Enzo Fernández por Wanda em meme que recria a comemoração de um gol na Copa do Mundo de 2026.

Criadores de conteúdo também brincaram com o retorno da Feiticeira Escarlate, dizendo que torcerão pelo vilão do próximo Vingadores por causa da personagem. "Eu tendo que explicar pros Vingadores que mudei de lado por causa dela", diz um fã em vídeo compartilhado nas redes.

Personagens recrutados pelo Doutor Destino

Wanda é a terceira personagem recrutada pelo Doutor Destino em cenas pós-créditos recentes da Marvel.

A primeira aparição do vilão aconteceu em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, quando ele se revelou para Franklin Richards, filho de Reed (Pedro Pascal) e Sue (Vanessa Kirby) que, nos quadrinhos, é considerado o mutante mais poderoso do universo.

O segundo personagem recrutado por Destino foi Bruce Banner (Mark Ruffalo), resgatado de um hospital psiquiátrico ao fim de Vingadores: Ultimato - Encore, relançamento do filme de 2019 que levou cenas inéditas aos cinemas em 2026.

Com oito episódios, a temporada completa de VisionQuest está disponível no Disney+. Vingadores: Doutor Destino estreia em 16 de dezembro.

Veja também