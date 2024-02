A- A+

BBB 24 Visita de Deborah Secco no BBB 24 repercute nas redes sociais; confira as reações A casa do Big Brother Brasil recebeu a visita ilustre da artista, nesta quarta-feira (28)

A casa do Big Brother Brasil 24 recebeu a visita ilustre de Deborah Secco, nesta quarta-feira (28). Os participantes foram surpreendidos com a famosa que estava "escondida" no Quarto Magia e foi encontrada por Alane e Beatriz.

A dupla de sisters pularam em cima da atriz na cama e gritaram. Deborah ao ser abraçada pelas duas, disse: "Preciso sair daqui!"

Deborah Secco desceu para o andar de baixo da casa e começou a interagir com os brothers, que estavam eufóricos com a presença da atriz. Deborah brincou com eles, comentando: "Preciso ir embora…o invasor me esqueceu aqui", explicou a artista.

O entusiasmo da visita não ficou somente entre os brothers. Fora da casa mais vigiada do País, o público reagiu em êxtase à aparição da atriz.

Confira:

Vcs me pedem tanto pra entrar de novo no BBB… tá aí amores! Entrei no #BBB24 pic.twitter.com/ioWPrMSgk1 — Deborah Secco (@dedesecco) February 28, 2024

e deborah secco encontrando com a wanessa na casa pic.twitter.com/QBEc5nWn56 — Alisson Nobrien (@alissonnobrien) February 28, 2024

Davi sem entender nada kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — The Broimᶜʳᶠ (@The_broim) February 28, 2024

O melhor é o Davi sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo kkkkkk — Comentarista (@marciajornes) February 28, 2024

-Posso te abraçar?!

*Soterrado a atriz* — BearJM (@UrsaoJM) February 28, 2024

Credo eu tinha saído correndo embora se fosse a Débora tanta gritaria no meu pé do ouvido sem conseguir nem falar nada kkkk — victória (@groselhasdavic) February 28, 2024

