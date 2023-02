Visitante de feira de arte nos EUA quebra escultura de Koons avaliada em US$ 42 mil; vídeo

Uma colecionadora que visitava uma feira de arte contemporânea nos Estados Unidos deixou cair, acidentalmente, uma escultura de vidro do renomado artista plástico Jeff Koons, estilhaçando-a.

A brilhante escultura azul, que fazia parte da famosa série "cachorro balão", foi avaliada em US$ 42 mil (mais de R$ 210 mil).

O acidente ocorreu na noite dessa quinta-feira, durante um tour exclusivo pela feira Art Wynwood, em Miami, levando alguns colecionadores a acreditarem que se tratava de uma performance.









"Eu vi a mulher que estava lá, e ela estava tocando (a escultura), e então a coisa caiu e quebrou", disse o artista Stephen Gamson à Fox News.

Outro visitante gravou um vídeo enquanto os funcionários da feira varriam os cacos de vidro.

"Não acredito que alguém conseguiu deixar cair", ouve-se na voz do vídeo.

Benedicte Caluch, consultora de arte da Bel-Air Fine Art, que patrocinou a peça de Koons, disse ao Miami Herald que a mulher não tinha intenção de destruir a peça e que a seguradora cobriria os danos.

Koons, que não estava presente, é um escultor e pintor americano que se inspira em objetos do cotidiano, incluindo balões de animais.