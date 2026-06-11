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Famosos Vista de Nova York e banheiro "tipo spa": como é se hospedar no hotel de Virginia Fonseca nos EUA Influencer se estabeleceu no luxuoso Waldorf Astoria, um dos mais tradicionais da cidade

Quem acompanha a rotina de Virginia Fonseca sabe bem que ela não dispensa os luxos que tem em sua vida. Obviamente, isso não seria diferente nos Estados Unidos, um dos países sede da Copa do Mundo (junto com México e Canadá).



A influencer desembarcou em solo americano, em Nova York, no último domingo (7) e desde então está hospedada no luxuoso Waldorf Astoria, localizado no Midtown Manhattan. A expectativa é que ela esteja à frente de um quadro no Domingão com Huck no período do torneio entre seleções.

Para a estadia em Nova York, Virginia escolheu, no hotel de alto padrão, uma acomodação com cerca de 93 m² e vista privilegiada para a cidade, fundado em 1931. “As vistas panorâmicas do icônico horizonte de Nova York emolduram a ampla sala de estar e a área de jantar separada, que acomodam confortavelmente até quatro pessoas”, afirma o hotel.





Durante os preparativos para a viagem, a influencer mostrou uma mala repleta de peças nas cores verde, amarelo, azul e branco. Ela foi para Nova York ao lado do melhor amigo e assessor pessoal Hebert Gomes

O quarto que ela se hospedou conta com sala de estar, área de jantar privativa, closet e um banheiro com “com atmosfera de spa”, segundo o estabelecimento, que afirma que o cômodo é equipado com “chuveiro com efeito de chuva e uma banheira profunda (que) convidam você a descansar acima da agitação da cidade”. Esta acomodação tem diárias em torno de R$ 10 mil na conversão direta.

O hotel, no caso, não é pouca coisa. É uma das acomodações mais tradicionais e luxuosas de Nova York, contando com serviços de alto padrão como gastronomia cinco estrelas e um spa de luxo.

Claro que os quartos seguem o mesmo padrão de exclusividade, com quartos equipados com roupas de cama de luxo e seus banheiros privativos são revestidos em mármore, com opções de banheira ou chuveiro.

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