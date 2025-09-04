A- A+

FAMOSOS Vista para o Mediterrâneo e R$ 445 mil por mês: a mansão que Virginia Fonseca alugou na Espanha Casa construída em terreno de 4.200 m² tem sete dormitórios e considerada uma das mais luxuosas da região

Uma das mais magníficas mansões da cidade espanhola de Marbella era exatamente o que se podia esperar de Virginia Fonseca durante a sua estadia no país europeu.



Ao menos é assim que os visitantes descrevem a casa. Trata-se de uma residência grandiosa, luxuosa e com uma vista ampla para o mar do Mediterrâneo. A influencer está na região acompanhada de seus amigos, Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Duda Freire, do assessor Hebert e também do maquiador Nikolas Miguel.

A mansão conta com sete dormitórios. Assim, todos os amigos de Virginia podem se instalar em um dos quartos da residência. Aliás, todos estes cômodos contam com um acesso a um terraço com vistas para o Mediterrâneo.





'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação

De acordo com o anúncio da propriedade, o aluguel mensal fica por 70 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 445 mil. As comodidades do espaço correspondem ao valor. “Esta propriedade de luxo está decorada com elegância moderna e móveis de alta qualidade que proporcionam conforto e discrição”, diz o anúncio.





A descrição do imóvel diz que o andar térreo é composto por sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavabo, piscina infinita aquecida ao ar livre e bar aquático de LED de última geração. Já no segundo andar, há quatro suítes duplas, todas com “amplos terraços”. Já no subsolo encontram-se uma adega, um apartamento VIP para hóspedes com acesso ao jardim, academia e garagem para 15 carros.

Ao todo, são aproximadamente 4.200 m² de terreno, com 1.800 m² de área construída. “Uma villa única, com qualidades que encantam até os inquilinos mais exigentes”, diz o texto.





Virginia Fonseca — Foto: Reprodução/Instagram

Na Espanha, o que tem chamado muito a atenção dos internautas é a proximidade com a região onde vive Vini Jr., com quem estaria envolvida em um affair. Aliás, Virginia, o jogador do Real Madrid e os amigos da influencer passaram parte do dia na quarta-feira (3) em um passeio de barco.

