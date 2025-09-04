Vista para o Mediterrâneo e R$ 445 mil por mês: a mansão que Virginia Fonseca alugou na Espanha
Casa construída em terreno de 4.200 m² tem sete dormitórios e considerada uma das mais luxuosas da região
Uma das mais magníficas mansões da cidade espanhola de Marbella era exatamente o que se podia esperar de Virginia Fonseca durante a sua estadia no país europeu.
Ao menos é assim que os visitantes descrevem a casa. Trata-se de uma residência grandiosa, luxuosa e com uma vista ampla para o mar do Mediterrâneo. A influencer está na região acompanhada de seus amigos, Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Duda Freire, do assessor Hebert e também do maquiador Nikolas Miguel.
A mansão conta com sete dormitórios. Assim, todos os amigos de Virginia podem se instalar em um dos quartos da residência. Aliás, todos estes cômodos contam com um acesso a um terraço com vistas para o Mediterrâneo.
- 'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação
- 'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação
- 'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação
- 'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação
- 'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação
- 'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação
- 'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação
- 'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação
- 'Mansão magnífica' que Virginia Fonseca alugou na Espanha Foto: Divulgação
De acordo com o anúncio da propriedade, o aluguel mensal fica por 70 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 445 mil. As comodidades do espaço correspondem ao valor. “Esta propriedade de luxo está decorada com elegância moderna e móveis de alta qualidade que proporcionam conforto e discrição”, diz o anúncio.
Leia também
• R$ 28 milhões e "quarto das princesas": conheça o jato que levou Virginia e amigos à "eurotrip"
• Virginia Fonseca diz que rompeu com Neymar após ligação polêmica durante madrugada
• Mestre de bateria da Grande Rio conta como está o trabalho com Virginia Fonseca
A descrição do imóvel diz que o andar térreo é composto por sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavabo, piscina infinita aquecida ao ar livre e bar aquático de LED de última geração. Já no segundo andar, há quatro suítes duplas, todas com “amplos terraços”. Já no subsolo encontram-se uma adega, um apartamento VIP para hóspedes com acesso ao jardim, academia e garagem para 15 carros.
Ao todo, são aproximadamente 4.200 m² de terreno, com 1.800 m² de área construída. “Uma villa única, com qualidades que encantam até os inquilinos mais exigentes”, diz o texto.
Na Espanha, o que tem chamado muito a atenção dos internautas é a proximidade com a região onde vive Vini Jr., com quem estaria envolvida em um affair. Aliás, Virginia, o jogador do Real Madrid e os amigos da influencer passaram parte do dia na quarta-feira (3) em um passeio de barco.