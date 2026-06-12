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MÚSICA

Vita Pereira, ex-Irmãs de Pau, traz turnê do seu álbum solo ao Recife

Cantora apresenta disco com sonoridade pop e funk

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Vita Pereira se apresenta no RecifeVita Pereira se apresenta no Recife - Foto: Divulgação

Vita Pereira, ex-integrante da dupla Irmãs de Pau, traz ao Recife sua turnê inédita. O show “Vita’s House” aporta no espaço 133 Club, no bairro da Madalena, neste sábado (13), às 22h. 

O primeiro álbum solo de Vita, que carrega o mesmo nome da turnê, mantém a energia pop e funk que marcou sua trajetória na antiga dupla. A artista classifica o trabalho como “uma experiência sonora que junta música, teatro e cinema”. 
 

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Com produção local da Brota Produtora e Golarrolê, o show traz outros nomes no line-up. A programação é formada exclusivamente por artistas trans, como as pernambucanas Davs e Rainha de Recife, além da potiguar Janvita. 

Serviço:
Show “Vita’s House”
Quando: Sábado (13), às 22h
Onde: 133 Club - Av. Visconde de Albuquerque, 113, Madalena, Recife
Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Shotgun
Informações: @brotaprod

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