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MÚSICA Vita Pereira, ex-Irmãs de Pau, traz turnê do seu álbum solo ao Recife Cantora apresenta disco com sonoridade pop e funk

Vita Pereira, ex-integrante da dupla Irmãs de Pau, traz ao Recife sua turnê inédita. O show “Vita’s House” aporta no espaço 133 Club, no bairro da Madalena, neste sábado (13), às 22h.

O primeiro álbum solo de Vita, que carrega o mesmo nome da turnê, mantém a energia pop e funk que marcou sua trajetória na antiga dupla. A artista classifica o trabalho como “uma experiência sonora que junta música, teatro e cinema”.



Com produção local da Brota Produtora e Golarrolê, o show traz outros nomes no line-up. A programação é formada exclusivamente por artistas trans, como as pernambucanas Davs e Rainha de Recife, além da potiguar Janvita.

Serviço:

Show “Vita’s House”

Quando: Sábado (13), às 22h

Onde: 133 Club - Av. Visconde de Albuquerque, 113, Madalena, Recife

Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Shotgun

Informações: @brotaprod

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